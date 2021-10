Dänemark erreicht Weltmeister mit 1:0-Sieg gegen Österreich

Dänemark ist das zweite europäische Land, das nach einem 1:0-Heimsieg über Österreich am Dienstag die WM 2022 erreicht hat und damit in der Qualifikation mit einem uneinnehmbaren Vorsprung von sieben Punkten auf den zweiten Schottland zwei Spiele vor Schluss Tabellenführer der Gruppe F war gehen.

Nachdem sich Deutschland am Montag in Katar für das 32-Länder-Turnier qualifiziert hatte, sicherten sich die Dänen mit einem Treffer von Joakim Maehle in der 53. Minute den achten Qualifikationssieg in Folge.

Dänemark und Deutschland schlossen sich Katar an, das sich als Gastgeberland automatisch einen Platz im Finale sicherte. Nur die Gruppensieger der europäischen Qualifikation rücken direkt auf, während die Zweitplatzierten in die Qualifikation aufsteigen.

Dänemark hat in der WM-Qualifikation 27 Tore geschossen und noch keine Gegentore kassiert, wobei der Einzug in die Endrunde von einem flüssigen und beeindruckenden Fußball unterstützt wird.

Allerdings wirkten sie gegen eine gut organisierte österreichische Mannschaft über weite Strecken nervös.

Chancen

Gasttorhüter Daniel Bachmann wies Andreas Skov Olsen und Mikkel Damsgaard in der ersten Hälfte aus, blockte dann in der 48.

Doch Bachmann war fünf Minuten später hilflos, als Dänemarks bester Moment des Spiels mit Delaney inmitten eines atemberaubenden Spielzuges ein fulminantes Tor erzielte.

Der zentrale Mittelfeldspieler schob sich an vier Markierungen in der Mitte vorbei, schickte dann Maehle, um seinen Acht-Yard-Schuss in den kurzen Pfosten zu platzieren und die Heimfans im überfüllten Parken-Stadion zu begeistern.

Delaney war nach dem Spiel begeistert, als Dänemark seine zweite Weltmeisterschaft in Folge erreichte, nachdem es die K.o.-Phase des Turniers 2018 erreicht hatte, bevor es dieses Jahr ins Halbfinale der Euro 2020 einzog.

“Es ist bei jedem Spiel eine Freude”, sagte Delaney gegenüber dem nationalen Fernsehen Kanal 5.

“Die Unterstützung, die wir hatten. Es ist einzigartig, was wir geschaffen haben, auf das wir stolz sein können. In anderen Qualifikationskampagnen gab es Gegenwind. Es ist etwas ganz Einzigartiges. für uns.”

Maehle fügte hinzu: “Es bedeutet viel, es ist eine der coolsten Nächte im Park seit langem. Es ist fantastisch. Es ist stark für uns, hier zu gewinnen, und wir haben dieses Cup-Ticket bekommen. Welt.” – Reuters