Der mysteriöse Metallmonolith in Utah ist bereits wieder verschwunden

Eine mysteriöse Metallsäule, die gefunden wurde, nachdem sie in einer Wüste im US-Bundesstaat gefunden wurde Utah hatte viel Spekulation verursacht, ist offenbar wieder verschwunden. Die Utah Land Administration sagte am Samstag, dass ein “glaubwürdiger Bericht” besagt, dass der Monolith am Freitagabend von Fremden entfernt wurde.