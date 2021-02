Vorbereitung zur Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj

Das tägliche Biest

Warum versucht das Internet, Chris Pratt “abzubrechen”?

Emma McIntyre / GettyLate Am Mittwochmorgen folgte Guardians of the Galaxy-Schauspieler Chris Pratt dem Trend auf Twitter unter dem Hashtag #ripchrispratt, und kurz darauf begann eine Reihe gefälschter rassistischer und sexistischer Tweets von seinem Twitter-Account. Nur einer der Tweets war echt . , ein Foto, das Pratt im Oktober 2012 von einem Bank of America-Stift mit dem Etikett “Made in China” gepostet hat. “Ich habe das Gefühl, dass jemand, der schlauer ist als ich, darüber scherzt”, schrieb Pratt. Es ist unklar, was den Hashtag ausgelöst hat, aber es dauerte nicht lange, bis die Meme leckten, einschließlich der Rippen unter den Co-Stars von Pratts Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo und Zoe Saldana nutzten alle die sozialen Medien, um zu loben, wie großartig er war, nachdem Pratt ins Visier genommen wurde, als ein Twitter-Nutzer fragte, welche Chris Pratt’s Chris, Chris Evans, Chris Pine oder Chris Hemsworth “gehen müssen”. Es scheint, als hätte die Mehrheit entschieden, dass Pratt auf dem Rücken war, was E! Neuigkeiten, um die Geschichte aufzugreifen, was ihm einen vernichtenden Kommentar von Pratts Frau Katherine Schwarzenegger einbrachte. “Ist es wirklich das, was wir brauchen”, fragte sie in einer Bildunterschrift, die an die Nachrichten-Website für Prominente gerichtet war. „Es ist so viel los auf der Welt und die Menschen kämpfen auf so viele Arten. Gemein zu sein ist so gestern. Es gibt genug Platz, um all diese Jungs zu lieben. Liebe ist das, was wir alle aus Gemeinheit oder Einschüchterung nicht brauchen. Lass uns das versuchen. Chris Pratts Hollywood-Verteidiger trauern nur dann um “Mobbing”, wenn die Gefühle der weißen Männer weh tun. Das Blatt gegen Pratt war seltsam. Der Schauspieler wurde für das Spielen von Goofball Andy Dwyer in Parks and Recreation verehrt und wurde für seine Beziehung zu Ex-Frau Anna Faris verehrt. Doch seit seiner Scheidung von der Schauspielerin im Jahr 2018 wurde Pratt wiederholt kritisiert. Juno-Star Elliot Page rief aus an Pratt, weil sie anscheinend Mitglied der Zoe Church in Los Angeles ist, die Verbindungen zur berüchtigten Hillsong Church hat, und behauptet, sie sei im Februar 2019 “berüchtigt gegen LGBT”. “Wenn Sie ein berühmter Schauspieler sind und einer Organisation angehören, die hasst Eine bestimmte Gruppe von Menschen, wundern Sie sich nicht, wenn sich jemand nur fragt, warum sie nicht angesprochen werden “, sagte er. Er schreibt in einem Tweet. Pratt bestritt die Behauptung und sagte in einer Instagram-Geschichte: „Es wurde kürzlich vorgeschlagen, dass ich einer Kirche angehöre, die‚ eine bestimmte Gruppe von Menschen hasst ‘und ‚leider gegen LGBTQ’ ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. “Er landete wieder in heißem Wasser, als Paparazzi ihn im Juli 2019 mit einem„ Don’t Tread on Me “-T-Shirt fotografierten. Das Motto wurde aus dem Unabhängigkeitskrieg geboren, ist es aber seitdem Von Waffenrechten und konservativen republikanischen Gruppen kooptiert. Zuletzt wurde Pratt wegen eines “unempfindlichen” Wahlwitzes verklagt, in dem er erzählte, wie wichtig es war, zu wählen und seine “Stimme zu hören”, nicht bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Aber für seinen Animationsfilm Onward Obwohl Pratt es geschafft hat, nicht in heißem Wasser zu landen, scheint das Internet noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Lesen Sie mehr über The Daily Beast. Holen Sie sich jeden Tag unsere besten Geschichten in Ihren Posteingang. Melden Sie sich jetzt an ! Beast Daily Membership: Beast Inside Vertieft Geschichten, die Ihnen wichtig sind Erfahren Sie mehr Mehr.