Der Mars-Rover der NASA hat eine “phänomenale Leistung”

Der NASA-Rover, der den Mars erforscht, hat am Mittwoch neue Daten eingereicht und seinen ersten erfolgreichen Versuch, eine Marsgesteinsprobe zu entkernen, erfasst.

Vorherige Versuche Während der Probenahme wurde kein Marsgestein aufgrund von Probenbruch gesammelt. Diesmal sind die Beamten zuversichtlich, dass der Perseverance-Rover Sedimentfragmente anhand von Fotos eingefangen hat, die im Sammelrohr aufgenommen wurden.

Die Proben werden mit einem Bohrhammer gesammelt, der einen sieben Fuß großen Roboterarm bedient, der die Proben extrahiert und in einem Röhrchen sammelt, das etwas dicker als ein Bleistift ist.

Der Fels, in den Perseverance gebohrt hatte, hatte ungefähr die Größe einer Aktentasche und war Teil einer über 800 Meter langen Kammlinie, die voller Felsbrocken und Felsvorsprünge oder Felsformationen war, die an der Oberfläche sichtbar waren.

Die ersten Bilder zeigten, dass der Perseverance-Bohrer erfolgreich Proben des Gesteinskerns gesammelt und konserviert hat.

“Das Projekt hat seinen ersten Kerngestein auf seinem Konto, und es ist eine phänomenale Leistung”, sagte Jennifer Trosper, dem Projektmanager am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien. „Das Team hat einen Standort bestimmt, ein brauchbares und wissenschaftlich wertvolles Gestein ausgewählt und ausgegraben. Wir haben getan, wozu wir gekommen sind. Wir werden dieses kleine Problem mit den Lichtverhältnissen auf den Bildern beheben und bleiben ermutigt, dass sich in dieser Röhre ein Muster befindet.

Gesteinsproben vom Mars geben Einblicke in das mikrobielle Leben auf dem Planeten und enthüllen mehr über sein Klima und seine geologische Geschichte.

Vorherige gesammelte Informationen Marsmissionen der NASA fanden neue Informationen über den Kern des Planeten basierend auf seismischen Daten, die mehr über die Kruste, den Mantel und den Kern des Mars enthüllten.