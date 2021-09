Ist das Schneider Springs Tet auf Feuer beschränkt? Noch nicht.

Kein Wachstum mehr im Schneider Springs Feuer über Nacht.

Beamte des Okanogan-Wenatchee National Forest sagten, das Feuer sei von 83.657 am Dienstag auf 84.509 Morgen heute angewachsen. Das Feuer ist noch bei 8% Eindämmung.

Feuerwehrleute leisteten am Mittwoch harte Arbeit beim Bau einer indirekten Leitung auf Bethel Ridge im südlichen Teil des Feuers in dickem Tot- und gefälltem Holz. Die Besatzungen arbeiteten neben schwerer Ausrüstung, um den großen Abschnitt der indirekten Feuerlinie abzuschließen, um zu verhindern, dass sich das Feuer nach Süden in Richtung Highway 12 bewegt. Eine Pressemitteilung sagt heute Heute überwachen Feuerwehrleute entlang der Bumping River Road die Brandaktivitäten, während sie sich langsam in Richtung Fluss zurückziehen. Bei Bedarf bringen die Besatzungen das Feuer absichtlich zum Fluss in der Nähe des Ausgangspunkts von Soda Springs, um das Brandverhalten zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Kabinen sicher und geschützt bleiben.

FEUERWEHRSCHÜTZEN SCHÜTZEN KABINEN UND PRIVATES EIGENTUM

„Im nordöstlichen Teil des Feuers bauen die Bulldozer immer noch eine indirekte Schusslinie von FR 250 hinter Gold Creek und Cliffdell, um eine bessere Kontrolle zu ermöglichen. Diese neue Linie bietet Feuerwehrleuten einen besseren Zugang zum Schutz von Cottages und Privateigentum, wenn die Brandaktivität entlang des Korridors des Highway 410 zunimmt. Diese Arbeiten finden direkt hinter den Teams statt, die den Schießbetrieb auf Bethel Ridge fortsetzen. Mit der gesamten indirekten Schusslinie, die von Bethel Ridge bis FR 199 gebaut wurde, sind Teams jetzt in der Lage, den Schussbetrieb von beiden Seiten zu koordinieren, um die Linie zu sichern und zu vervollständigen. Feuerwehrbeamte werden wahrscheinlich weiterhin unbemannte Flugzeugsysteme (UAS oder “Drohnen”) verwenden, um bei der Beleuchtung innerhalb der Brandzone zu helfen. Diese Taktik hilft, die Feueraktivität zu mäßigen, hilft aber auch, eine zusätzliche Tiefe der verbrauchten Vegetation zu erreichen, damit der Umkreis effektiver eingedämmt werden kann.

MEHR ALS 800 PERSONEN UND AUSRÜSTUNG SIND AN DEN FEUERLINIEN

865 Menschen und Ressourcen arbeiten mit 22 Besatzungen, 50 Motoren, 8 Bulldozern, 12 Flugzeugen und 25 anderen schweren Geräten an dem Feuer.

DIE EVAKUIERUNGSSTUFEN BLEIBEN GLEICH

Die Evakuierungsstufen wurden am Montag aktualisiert und haben sich nicht geändert.

Beamte des Notfallmanagements im Yakima Valley sagen, dass das Gebiet der Bumping River Road auf LEVEL 2 gefallen ist

Von der Kreuzung von Highway 410 und Highway 12 (das „Y“) bis zur Bumping RIver Road befindet sich die Evakuierungsstufe jetzt auf LEVEL 1. Feuerwehrleute sagen

Evakuierungsraten beziehen sich nur auf private Eigentümer und nicht auf Waldnutzungsaktivitäten oder -standorte.

Der Tieton River und der Rimrock Lake sind beide am Donnerstag für das Labor Day-Wochenende geöffnet, aber Lagerfeuerbeschränkungen gelten weiterhin.

Während Feuerwehrleute hoffen, dass das Feuer eher früher als später gelöscht wird, drängen sie auf ein Ziel vom 1. Oktober, das Feuer an diesem Tag vollständig einzudämmen.