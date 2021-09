Bianca Andreescu kehrt mit Sieg im Hinterkopf zu den US Open zurück

„Mir wird schnell langweilig“, hat mir Andreescu einmal gesagt. „Sogar auf dem Platz versuche ich nur, die Dinge durcheinander zu bringen. Dies kann ein Nachteil und ein Vorteil sein, da ich viele Tools in meiner Toolbox habe und versuche, die richtigen zum richtigen Zeitpunkt so gut wie möglich auszuwählen, aber ich arbeite immer noch daran.

Ihr neues Team wurde mit Hilfe von Eisenbud gebildet, der im Alter von 12 Jahren mit der Leitung von Maria Sharapova begann und ihr half, die bestbezahlte Sportlerin zu werden. Dann half er dem chinesischen Star Li Na, aus seinem Erfolg Kapital zu schlagen.

“Eine Gemeinsamkeit zwischen Sharapovas Grand-Slam-Siegen und Li Nas Grand-Slam-Siegen war, dass im Team alles ruhig war”, sagte Eisenbud. “Ich muss versuchen, ruhiges Wasser um Bianca zu haben.”

Eisenbud und Bal haben Andreescu aktiv rekrutiert und führen es seit dem 1. Juni gemeinsam. Silla, ihre neue Fitnesstrainerin, half Naomi Osaka, ihre Fitness und Beinarbeit vor ihrem ersten US Open-Titel im Jahr 2018 zu verbessern. Groeneveld, der versuchsweise mit Andreescu zusammenarbeitet, ist einer der erfahrensten Tennistrainer. Er trainierte Sharapova in den späteren Phasen ihrer Karriere und half ihr, mit chronischen Verletzungen umzugehen, was für Andreescu ein wichtiger Faktor war.

Sie interviewte Groeneveld und mehrere andere Trainer Anfang dieses Jahres über FaceTime, nachdem sie die schwierige Entscheidung getroffen hatte, sich von Bruneau zu trennen.

„Sven hat sich von Anfang an wirklich herausgestellt“, sagte sie. „Ich hatte geschrieben, was ich von einem Trainer wollte und was ich von einem Trainer nicht wollte. Ich habe darauf geachtet, wirklich sehr darauf zu achten, weil ich aufsteigen möchte, und Sven checkt ehrlich alle Kästchen: Maria Sharapova, die Verletzungen, lange auf Tour, und diese Erfahrung hilft. wirklich, und ich kann es schon sehen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sagte Andreescu, sie habe ihren Zeitplan angepasst, um sicherzustellen, dass sie während des Trainings nicht zu sehr auf den Platz drängt, wenn sie ihre Fitness stark beansprucht. Sie arbeitete auch weiterhin mit Kirstin Bauer, einer österreichischen Physiotherapeutin und Osteopathin, die seit 2019 neben ihren Eltern und ihrem Hund Coco die einzige Überlebende von Andreescus Team ist.