Der Large Hadron Collider wird auf der Suche nach dunkler Materie neu gestartet

Die Maschine besteht aus einem Ring mit einem Umfang von 27 Kilometern (16,7 Meilen) und besteht aus supraleitenden Magneten, die auf -271,3 °C (-456 F) gekühlt werden – was kälter ist als Kosmos . Es funktioniert, indem es winzige Partikel zusammenschmettert, damit Wissenschaftler sie beobachten und sehen können, was sich darin befindet.

CERN sagte auf seiner Website, dass die Magnete des Colliders winzige Partikel „zusammendrücken“, wodurch sie zusammenprallen, was Wissenschaftler dann beobachten.

Diese Partikel sind laut CERN so winzig, dass das Ausrichten, um sie zu zerkleinern, dem Schießen zweier Nadeln in einem Abstand von 10 Kilometern mit einer solchen Präzision gleicht, dass sie sich auf halbem Weg treffen.

Verbesserungen am Collider bedeuten, dass Wissenschaftler das Higgs-Boson „sehr detailliert“ untersuchen können, sagte CERN am Freitag in einer Pressemitteilung.

Jetzt hofft ein Expertenteam, noch mehr Teilchen kollidieren zu lassen, um die Geheimnisse der Dunklen Materie zu verstehen – eine unsichtbare, schwer fassbare Masse, die nicht gesehen werden kann, weil sie kein Licht absorbiert, reflektiert oder reflektiert.

Eine komplexe Operation, geladen mit „Spannungen“

Es wird angenommen, dass dunkle Materie den größten Teil der Materie im Universum ausmacht, und sie wurde zuvor anhand ihrer Fähigkeit entdeckt, Gravitationsverzerrungen im Weltraum zu erzeugen.

Wissenschaftler werden sich auch auf Experimente konzentrieren, von denen sie hoffen, dass sie ihr Wissen über Schauer kosmischer Strahlung erweitern – die auftreten, wenn winzige Partikel aus dem Weltraum mit der Atmosphäre in Kontakt kommen und dann auf die Erde „herunterströmen“, sagte CERN.

Der Large Hadron Collider wurde erstmals im September 2008 gestartet und für ein Upgrade für drei Jahre abgeschaltet. Das Wiederbeleuchten war eine komplexe Operation.

Das Einschalten „ist mit einem gewissen Gefühl der Anspannung und Nervosität verbunden“, sagte Rende Steerenberg, Leiter des Kontrollraumbetriebs, Anfang dieser Woche gegenüber Reuters.

„Es geht nicht darum, einen Knopf zu drücken“, sagte er.