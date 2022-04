Premier League: Burnley hält Everton mit einem Sieg über Southampton unter Druck

Burnley setzte Everton im Abstiegskampf der Premier League mit einem 2: 0-Sieg gegen Southampton am Donnerstag wieder unter Druck und brachte sie auf einen Punkt an Frank Lampards Mannschaft heran.

Die Clarets, die letzte Woche den langjährigen Manager Sean Dyche entlassen haben, liegen mit 28 Punkten aus 32 Spielen auf dem 18. Tabellenplatz, Everton mit 29 Punkten aus einem Spiel weniger.

Southampton hätte früh in Führung gehen müssen, als Oriol Romeu nach einer Ecke verfehlt wurde, aber sein Kopfball verfehlte das Ziel und Burnley konnte die Kontrolle übernehmen.

Der walisische Nationalspieler Connor Roberts brachte die Hausherren in der 12. Minute mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck in Führung, der Southamptons Keeper Fraser Forster keine Chance ließ.

Lesen Sie auch | Dhoni überlistet Pollard mit genialer Pitch-Platzierung während MI vs CSK – WATCH

Jay Rodriguez sah dann einen Kopfball, den Forster hervorragend parierte, und der niederländische Stürmer Wout Weghorst platzierte seinen anschließenden Kopfball gegen das Holzwerk.

Burnley, mit seinem U23-Trainer Mike Jackson und dem verletzten Vereinskapitän Ben Mee, der vorübergehend für das Team verantwortlich ist, spielte mit einem Maß an Kreativität und Elan, das sie in dieser Saison unter Dyche nur schwer finden konnten.

Es gab mehr Chancen auf beiden Seiten, wobei Romeu eine fast identische Chance für Southampton verpasste, bevor Burnley seine Führung verdoppelte, eine Minute vor der Pause, als Nathan Collins nach einer Ecke von Josh Brownhill einköpfte.

Burnley dachte, sie hätten einen dritten, als Jack Cork den Ball umdrehte, nachdem James Tarkowski einen tiefen Ball von Dwight McNeil über den Strafraum geköpft hatte, aber die Anstrengung wurde von VAR wegen Abseits ausgeschlossen.

Nick Pope rettete mit einem außergewöhnlichen Reflex einen Volleyschuss des eingewechselten Che Adams, aber Burnley war in den Schlussminuten nie wirklich in Gefahr, da sie wichtige drei Punkte sicherten.

Der Verein aus Lancashire empfängt am Sonntag die Wolverhampton Wanderers, und ein Sieg – oder sogar ein Unentschieden – würde sie über Everton und aus den letzten drei bringen, bevor Lampards Mannschaft später am Tag im Merseryside-Derby in Anfield gegen Liverpool antritt.

Torschütze Roberts sagte, es fehle nicht an Selbstvertrauen im Burnley-Lager.

„Es wird immer Selbstvertrauen geben. Wir wissen, dass wir Qualität haben. Wir werden alles geben, um zu versuchen, diesen Verein zu erhalten. Wir haben fünf Spiele, um alles zu geben. Mike (Jackson) hat nicht alles geändert, aber uns ein wenig mehr Freiheit gegeben was wir wollen“, sagte er.

Jackson ist sich nicht sicher, ob er für den Besuch der Wolves verantwortlich sein wird, lobte jedoch die Art und Weise, wie seine Spieler mit den unerwarteten Veränderungen im Club umgegangen sind.

„Die Spieler erinnerten sich daran, wer sie waren. Wir haben nicht viele verschiedene Dinge gemacht, aber sie kamen als Gruppe zusammen. Alle haben gespielt und es ist ein großartiges Ergebnis“, sagte er.

Lesen Sie auch | Der Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang beschert dem FC Barcelona einen harten Sieg gegen Real Sociedad

„Ich werde wahrscheinlich mit dem Vorsitzenden sprechen und er wird mich wissen lassen, ob ich für das nächste Spiel gebraucht werde. Ich bin hier, um den Kader vorzubereiten, ich möchte nicht darüber nachdenken oder darüber sprechen.“ er fügte hinzu.

Southampton-Manager Ralph Hasenhuettl sagte, seine Mannschaft habe nicht genug getan, um das Spiel zu gewinnen.

„Wir hatten die erste große Chance, aber wir konnten sie nicht nutzen. Wir haben nach den ersten 15 Minuten alles verpasst und es war nicht gut genug.

„Am Ende war es für sie zu einfach, uns zu verteidigen, wir waren nicht gefährlich genug. Ich habe ihnen zu Beginn der zweiten Halbzeit die Chance gegeben, die Dinge zu ändern, wenn man in Burnley so anfängt, ist es schwer, zurückzukommen.“ . Wir haben bei weitem nichts verdient“, sagte der Österreicher.