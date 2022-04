Lernen Sie Ihren Musiker kennen: John Dunn

Dunn verteilt vor seinen Shows seine umfangreiche Songliste und spielt meist Publikumswünsche.

John Dunn/Foto mit freundlicher Genehmigung

Anmerkung des Herausgebers: The Vail Daily stellt lokale Musiker in einer neuen Serie namens „Meet Your Musician“ vor, damit Sie etwas mehr über die Stimmen hinter den Melodien erfahren können. Wenn Sie ein lokaler Musiker sind und Teil dieser Reihe sein möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Tricia Swenson ([email protected]) und Sean Naylor ([email protected]).

F: Wie lautet dein Bühnen-/Gruppenname?

Antwort: John Dunn

F: Wie würdest du deinen Musikstil beschreiben?

A: Ich spiele Oldies und Very Oldies Americana, darunter eine große Auswahl an Pop-, Rock- und Country-Hits aus den 50er, 60er und 70er Jahren, gemischt mit einigen Sinatra- und deutschen Melodien. Ich spiele gerne energiegeladene Musik, die das Publikum zum Singen, Klatschen und Tanzen anregt. Aber ich singe auch gerne schöne Balladen von bekannten Künstlern wie John Denver, Neil Young, James Taylor und anderen. Alternativ spiele ich gelegentlich mit meinen österreichischen Freunden im Duo oder Trio und spiele traditionelle österreichische und deutsche Volksmusik.

F: Welche Instrumente spielst du mit deinen Bandmitgliedern?

A: Da ich hauptsächlich Solokünstler bin, muss ich sagen, dass mein Hauptinstrument meine Stimme ist, an deren Entwicklung ich hart gearbeitet habe. Aber ich spiele auch eine schöne Taylor-Akustikgitarre, die ich versuche, so rein wie möglich zu halten.

F: Wie lange spielst du schon im Valley?

A: 10 wundervolle Jahre!

F: Wo haben Sie im Valley gespielt?

A: Ich habe Vail regelmäßig in mehreren Hotels gespielt, darunter Sonnenalp, Marriott, Arrabelle, Tivoli Lodge und The Lodge at Vail. In Beaver Creek habe ich ein paar Saisons im Beano’s Cabin gespielt und gerade diese Saison im Park Hyatt Hotel beendet. Ich habe auch mit meinen österreichischen Freunden in den Restaurants Alpenrose und Almresi in Vail gespielt.

John Dunn spielt oft deutsche Volksmusik mit Rupert Oberlohr (Mitte) und Stephan Kohlhofer (rechts) von These Austrian Guys, der Partyband Alpenrose in Vail Village.

John Dunn/Foto mit freundlicher Genehmigung

F: Was ist Ihr Traumort (im Tal oder anderswo)?

A: Als ich im Tal ankam, träumte ich davon, eines Tages in der King’s Club Lounge im Hotel Sonnenalp zu spielen. Ich bin jetzt seit vier Jahren dort und ich liebe es, weil die Leute dorthin kommen, um gute Musik zu hören, und sie sind sehr glücklich darüber. Es ist oft wie ein Privatkonzert.

F: Welche anderen Musikstile hören Sie (und Ihre Bandmitglieder)?

A: Ich liebe klassischen Jazz, Frank Sinatra und österreichische Volksmusik.

F: Wie schneidet die Musikszene von Vail Valley im Vergleich zu anderen Orten ab, an denen Sie aufgetreten sind?

A: Vail Valley ist eines der besten. Unabhängig von Ihrem Alter oder Ihrem Geschmack ist etwas für Sie dabei. Und ich schätze die Kameradschaft, die die Musiker untereinander haben.

F: Was kann das Publikum von einem Ihrer Auftritte erwarten?

A: Sie können damit rechnen, Spaß zu haben und ihre Lieblingslieder zu genießen. Ich verteile meine Songliste vor der Show und spiele hauptsächlich auf Nachfrage des Publikums. Ich habe mein Herz in meine Songs gesteckt, also hoffe ich, dass sie erhoben, bewegt und bereichert zurückkommen.

F: Wo können Leser eine Liste Ihrer bevorstehenden Shows sehen?

EIN: ReverbNation.com/JohnStarrDunn