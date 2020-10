Der Klimawandel war die Hauptursache für das Aussterben verwandter menschlicher Spezies

Rekonstruktion der Gesichter eines frühen Homo sapiens und eines Neandertalers. Bild: Daniela Hitzemann (Links), Stefan Scheer (Recht) / CC BY-SA-4.0

Einer Studie zufolge ging dem Aussterben immer ein Klimawandel voraus; Nur der Homo sapiens konnte im Gegensatz zu den Neanterthalen den Klimawandel der Vergangenheit überleben

Das Massensterben betraf nicht nur andere Lebewesen, sondern laut einer Studie starben auch verwandte Arten des Homo sapiens aufgrund klimatischer Veränderungen, die durch den Wechsel von Warm- und Eiszeiten verursacht wurden. Die biblische Geschichte von Noah, der sich mit seiner Familie und vielen Tieren vor der Zerstörung einer Arche rettete, damit die Flut überleben und das Überleben der Menschheit und der Tierart gesichert werden konnte, könnte ein Hinweis auf oder ein Bild für die Geschichte sein. die italienischen Wissenschaftler erzählen jetzt. Sie gehen davon aus, dass von den verschiedenen Arten des frühen Menschen nur der Homo sapiens den Klimawandel überlebte, weil er sich besser anpassen konnte, dh nicht so stark von den Bedingungen einer bestimmten ökologischen Nische abhängig war. Damit wollen die Wissenschaftler auch bestätigen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel tatsächlich die Menschheit bedrohen kann.

Es geht darum, inwieweit sich die frühen Menschen, die zwischen dem späten und warmen Pliozän und dem Pleistozän lebten und die Eiszeiten begleiteten, an die globale Erwärmung oder eine Eiszeit anpassen konnten. Die Arten H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis oder H. neanderthalensis hätten das nicht geschafft. Die Wissenschaftler arbeiteten für sie Studie, erschienen in One Earth von Cell Press, mit einem Klimamodell, mit dem in den letzten 5 Millionen Jahren Klimadaten wie Temperatur oder Niederschlag mit einer Auflösung von tausend Jahren angegeben werden. Sie kombinierten die Klimadaten mit archäologischen Funden über die Evolution des Menschen und seine jeweiligen ökologischen Nischen, um festzustellen, welche Klimapräferenzen existierten und wie früh der Mensch auf den Klimawandel reagierte.

Sind die Neandertaler zu kalt geworden?

Der Schwerpunkt liegt auf dem Fall der Neandertaler, die zur gleichen Zeit wie der Homo sapiens in Europa lebten und vor unserer Zeit rund 40.000 Menschen ausgestorben sind. Den Wissenschaftlern zufolge sind sie wahrscheinlich nicht nur aufgrund der Konkurrenz mit Homo sapiens ausgestorben, sondern vor allem, weil sie sich mit der Ankunft einer neuen Eiszeit nicht an den Klimawandel anpassen konnten – und trotz technischer Innovationen wie der Verwendung von Feuer. Bessere Steinwerkzeuge und Speerspitzen, neue Kleidung, komplexere soziale Netzwerke und kultureller und genetischer Austausch mit Homo sapiens.

Dies bedeutet, dass die Neandertaler, die hauptsächlich an warme Bedingungen angepasst sind, tatsächlich in der Lage sein sollten, geringfügige Klimaveränderungen zu überleben, die die physiologischen Grenzen des Körpers überschreiten. Die Neandertaler verließen zuerst die höheren Lagen und wanderten in die Gebiete aus, die etwas wärmer blieben, aber schließlich trotz ihres technischen und kulturellen Fortschritts ausstarben. In Bezug auf das Klima war die ökologische Nische zu klein geworden oder ganz verschwunden. Bei den Neandertalern fand das Aussterben nach Angaben der Wissenschaftler vor 2000 Jahren vor 40.000 Jahren relativ schnell statt, während sich der Überlebenskampf bei H. heidelbergensis und H. erectus über 100.000 Jahre hinziehen konnte.

Bei H. heidelbergensis, H. erectus und H. neanderthalensis stellten die Wissenschaftler fest, dass ihre ökologische Nische kurz vor ihrem Aussterben schrumpfte. Der Verlust der ökologischen Nische erfolgte zu schnell zum Überleben und war zu extrem: “Wir waren von der Regelmäßigkeit der Auswirkungen des Klimawandels überrascht”, sagt Pasquale Raia. “Es war glasklar, dass die klimatischen Bedingungen für die ausgestorbenen Arten zu extrem waren und nur für sie am Rande des Aussterbens und nur in diesem Moment.”

Die Studie ist sehr spekulativ und kann tatsächlich nur einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Aussterben herstellen. Das Überleben des Homo sapiens bedeutet, dass sich moderne Menschen (technisch) besser an den Klimawandel anpassen können. Die Wissenschaftler sehen die Erfolgsgeschichte des Homo sapiens jedoch in der Tatsache, dass technische oder kulturelle Fortschritte für die Wettbewerber nicht von Nutzen waren, um dessen Niedergang zu vermeiden. Dies könnte jetzt Menschen passieren, die an der selbstverschuldeten globalen Erwärmung beteiligt sind und nicht bereit sind, entschlossen auf die Bremse zu treten.

Die Klimaveränderungen in der Vergangenheit waren nicht selbst verursacht, und jetzt gibt es keine verschiedenen Arten mehr, nur noch Varianten des Homo sapiens. Wenn der Homo sapiens den Klimawandel des Pleistozäns aufgrund genetischer Anpassungen sowie technischer und kultureller Mittel überleben konnte, könnte dies bedeuten, dass wir dies jetzt auch können, auch wenn es sich nicht mehr um eine Eiszeit, sondern um eine Selbstzeit handelt. Wärme geschaffen – oder heiße Zeit geht.

Die Frage ist nur, was dieses “wir” bedeutet. Sicherlich nicht alle Menschen, sondern nur diejenigen, die in weniger stark betroffenen Regionen leben (und sich von Klimaflüchtlingen isolieren) und über die Ressourcen verfügen, um die klimatischen Bedingungen zu dämpfen. Können wir also einen abrupten Klimawandel als Spezies durch technische Innovationen überleben? Das ist eine sehr theoretische Frage, schließlich sind wir auf die natürliche Umgebung angewiesen. Und hier findet bereits ein Massensterben von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen statt, das auch uns betreffen wird, wie die italienischen Wissenschaftler betonen.

((Florian Rötzer)