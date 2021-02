Der kenianische blinde Passagier überlebt Temperaturen unter Null auf dem Flug von London in die Niederlande

Die niederländische Polizei untersucht die Möglichkeit des Menschenhandels, nachdem sie den Jungen am Donnerstag in einem Flugzeug am Flughafen Maastricht Aachen in Limburg aus einem Abteil fallen sah.

“Für uns ist es ein Wunder”, sagte ein Sprecher der niederländischen Polizei. “Wenn jemand so anhält, stirbt er normalerweise an Kälte oder Sauerstoffmangel”, sagte Marvin Engh, Sprecher der Royal Netherlands Marechaussee, einer der nationalen Polizeikräfte des Landes.

Der blinde Passagier wurde mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, hat sich aber seitdem vollständig erholt, teilte die Polizei mit.

Er begann seine Reise in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, und reiste von dort nach Istanbul in der Türkei, bevor er laut Engh weiter nach London fuhr.

Das nur Flugzeug Laut FlightAware, der weltweit größten Flugverfolgungsplattform, landete am Donnerstag THY6305, ein Frachtflug von Turkish Airlines, in Maastricht von Stanstead aus. Das Flugzeug erreichte eine maximale Höhe von 5.791 Metern und eine Geschwindigkeit von 460 Meilen pro Stunde. Der blinde Flug kam am Donnerstagmorgen aus Istanbul in London an und verbrachte dort drei Stunden, bevor er nach Maastricht flog. Beamte von Stansted haben bestätigt, dass der blinde Flug von der Fluggesellschaft durchgeführt wurde, der nationalen Fluggesellschaft der Türkei. Die Polizei weiß nicht, wie es ihm auf seinen anderen Flügen ergangen ist, aber ein Sprecher des Londoner Flughafens Stansted sagte CNN, er sei während seines Aufenthalts nicht in das Flugzeug gestiegen. was bedeutet, dass er wahrscheinlich in Istanbul an Bord der THY6305 gegangen ist. Turkish Airlines reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Er hat Asyl beantragt und sein Antrag wird vom niederländischen Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst (INS) bearbeitet, sagte Engh. READ Der mysteriöse Metallmonolith in Utah ist bereits wieder verschwunden Der Sprecher des Justizministeriums, Bart Vis, sagte, das INS könne aus Datenschutzgründen keine Kommentare zu Einzelfällen abgeben. Die niederländische Regierung kann Asyl gewähren, wenn es sich bei den Antragstellern um Flüchtlinge handelt Asylpolitik . Er definiert einen Flüchtling als “jemanden, der Grund hat, die Verfolgung in seinem Land zu fürchten”. Die Untersuchung des Menschenhandels ist ein Standardverfahren, und die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes haben für die Behörden oberste Priorität, sagte die niederländische Polizei. Die Leiche eines blinden Passagiers wurde im Fahrwerk eines Flug nach Paris von der Elfenbeinküste im Januar letzten Jahres und im Juli 2019 fiel eine Leiche von einem Flugzeug fliegt über London und fiel in einem Wohngarten auf die Füße eines Mannes, der sich sonnen wollte.

Rosanne Roobeek von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.