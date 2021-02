Friseure eröffnen mit neuen Antiviren-Regeln in Österreich wieder

Der Wrap

Der langjährige ESPN-Sportveranstalter Pedro Gomez stirbt im Alter von 58 Jahren

Pedro Gomez, seit fast 20 Jahren ein ESPN-Reporter, starb am Sonntag plötzlich, teilte der Sender mit. Er war 58 Jahre alt. Es wurde keine Todesursache angegeben. Die Familie Gomez sagte in einer Erklärung: „Pedro war mehr als eine Medienpersönlichkeit. Er war ein Vater, ein liebevoller Ehemann, ein treuer Freund, ein Trainer und ein Mentor. Er war unser Alles und der größte Gläubige seiner Kinder. Er ist heute Nachmittag plötzlich zu Hause gestorben. Lesen Sie auch: Los Angeles Times umwirbt Kevin Merida von ESPN als besten Schriftsteller auf dem Wettbewerbsmarkt (exklusiv) Gomez begann seine Karriere bei ESPN im Jahr 2003, nachdem er sechs Jahre in der Republik Arizona als Kolumnist eines nationalen Baseball-Sportlers und -Schreibers verbracht hatte. Von 1995 bis 1997 war er außerdem Autor der Oakland Athletics Beats für die Sacramento Bee und davor von 1990 bis 1994 der San Jose Mercury News. „Wir sind schockiert und traurig zu hören, dass unser Freund und Kollege Pedro Gomez ist verstorben “, sagte James Pitaro, Präsident von ESPN und Sports Content, in einer Erklärung. „Pedro war ein Elitejournalist auf höchstem Niveau und seine beruflichen Leistungen sind allgemein anerkannt. Vor allem war Pedro für uns alle ein guter Freund. Unser Herz ist bei Pedros Familie und allen, die ihn in dieser äußerst schwierigen Zeit lieben. Lesen Sie die Originalgeschichte Der langjährige ESPN-Sportmoderator Pedro Gomez stirbt im Alter von 58 Jahren bei TheWrap