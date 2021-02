Der italienische Friedhof von Cliffside und seine Särge wurden von einem Erdrutsch weggefegt

ROM – Ein Erdrutsch spülte einen Friedhof auf einer Klippe in Italiens nördlicher Region Ligurien weg und zerstreute rund 200 Särge und Leichen am Hang und ins Mittelmeer.

Taucher konnten am Mittwoch nach dem Erdrutsch in der Stadt Camogli, etwa 13 km nördlich von Portofino, zwei Tage zuvor 12 Särge aus dem Meer holen. Die meisten Särge auf dem Friedhof blieben um und unter den durch den Erdrutsch verursachten Trümmern verstreut.

Angehörige derjenigen, die auf dem Friedhof begraben worden waren, versammelten sich auf dem Hauptplatz der Küstenstadt, um Nachrichten zu erhalten und gegen das zu protestieren, was sie als Nachlässigkeit seitens der örtlichen Behörden bezeichneten.

“Es war der einzige Ort, an dem ich zu meinen Eltern gehen und mit ihnen sprechen konnte”, sagte Clara Terrile, 66, Inhaberin eines Schuhgeschäfts in Camogli, am Mittwoch in einem Telefoninterview. “Jetzt bin ich ohne nichts.”