Darwins seltsame Intrigen in The Descent of Man

In diesem Jahr fällt der LGBT + History Month mit den 150 zusammene Jahrestag der wichtigen sexologischen Arbeit von Charles Darwin Die Abstammung des Menschen und Selektion in Bezug auf das Geschlecht, ursprünglich veröffentlicht am 24. Februar 1871. Die Gelegenheit veranlasst zum Nachdenken über Darwins höchst zweideutige Art des Umgangs mit sexuellen Variationen in der natürlichen Welt, einschließlich Intersexualitäten (“Hermaphroditismus”), Geschlechtsumwandlungen und nicht reproduktivem Sexualverhalten.

Abstammung wurde lange Zeit aus zwei Hauptgründen als wegweisender Text in der Geschichte der Wissenschaft angesehen. Dies ist das Buch, in dem Darwin seine Theorie der natürlichen Auslese vollständig auf den Menschen ausgedehnt hat. Es enthält auch die längste Enthüllung seiner zweiten Haupttheorie des evolutionären Wandels, der sexuellen Selektion, wobei das Thema etwa zwei Drittel der Zeit einnimmt. Abstammung. Darwin entwarf die sexuelle Selektion, um die Entwicklung übertriebener sekundärer sexueller Merkmale (wie des Pfauenschwanzes) zu berücksichtigen, die ansonsten die Überlebenschancen eines Individuums beeinträchtigen. Er schlug zwei Mechanismen vor, durch die sich diese Merkmale außerhalb des Überlebenskampfes entwickelten: Konkurrenz durch Männer, die entweder durch physische Kämpfe oder durch Werbeanzeigen um den reproduktiven Zugang zu Frauen konkurrieren, und Frauen, um Männer auszuwählen, deren Wettbewerbsanstrengungen sie beeindrucken. die meisten. In Darwins hochselektiver und stereotyper Interpretation der “Intrige der Natur” (um die Literaturwissenschaftlerin Ruth Bernard Yeazell zu zitieren) können nur die kämpferischsten Männer und die schwierigsten Frauen am Überleben der Welt teilnehmen.

Anscheinend scheint in diesem Diagramm wenig Platz für Körper, Geist und seltsames Verhalten zu sein. Aber eine sorgfältige Lektüre von Abstammungsowie die anderen veröffentlichten und unveröffentlichten Schriften von Darwin zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Er ist Zweifellos bedeutete der Fall, dass das repressive Geschlecht und die sexuellen Sitten der viktorianischen Ära dazu führten, dass er regelmäßig Beschreibungen sexueller Variationen in abwertenden Begriffen schrieb. Er war aber auch ein weiser Naturforscher und erkannte, dass Geschlechtsunterschiede und sexuelles Verhalten ebenso wie andere organische Strukturen, Instinkte und Verhaltensweisen unzähligen Variationen unterworfen waren.

In der Tat glaubte Darwin, dass alle Wirbeltiere, einschließlich der Menschen, im Wesentlichen bisexuell waren und von einem gemeinsamen zwittrigen Vorfahren stammten. Jugendbewertungen, Beagle-fresh Darwin betrat seine (unveröffentlichten) Notizbücher um 1838 als Beweis für sein frühes Engagement für die Verbreitung des Hermaphroditismus in der natürlichen Welt, als er sich bemühte, eine Vielzahl sexueller Variationen in seinem Evolutionismus in der Entwicklung zu lokalisieren, einschließlich der Aufzucht einer Königin aus einem Arbeiterpuppe, die Annahme eines für Männer typischen Gefieders bei einigen Frauen und das Auftreten homologer sexueller anatomischer Strukturen. “Jedes Tier ist sicherlich zwittrig”, schrieb er und wiederholte diese Aussage immer wieder.

Der unermüdliche prüde Darwin, der sich in seinen veröffentlichten Werken nie auf seine Wortwahl zu sexuellen Themen beschränkte, gab keine explizite Erklärung ab, wie er es zuvor in der Privatsphäre seiner Notizbücher getan hatte, dass alle Individuen, einschließlich der Menschen, im Wesentlichen Zwitter waren . Nichtsdestotrotz blieb die dauerhafte Koexistenz weiblicher und männlicher Merkmale in jedem Individuum eine wichtige Facette ihres Evolutionismus. Die potenzielle Eigenart des Satzes wurde durch Darwins Beharren aufgewogen, dass Merkmale des anderen Geschlechts im Allgemeinen nur dort blieben. Latenter Zustand. Nur in Ausnahmefällen seien sie zum Ausdruck gebracht worden.

Im AbstammungDarwin erweiterte seine Analyse, um eine großartige Darstellung der Entwicklung des Geschlechts vollständig zu erfassen, was darauf hindeutet, dass der Hermaphroditismus die Hauptbedingung für den entferntesten Vorfahren der Menschheit war. Eine solch tiefe und weitgehend nicht näher bezeichnete evolutionäre Darstellung, die auf eine unendlich längere Dauer als Darwins Behauptung hinweist, dass sich Menschen aus Affen entwickelt haben, war offen für viele Interpretationen und Projektionen, von denen viele möglicherweise Fragen nach Moral und Seriosität in der viktorianischen Wissenschaft aufwarfen. schreibt, dass Darwin zweifellos vermeiden wollte. Er setzte verschiedene konzeptionelle und rhetorische Strategien ein, die das Potenzial solcher Interpretationen seines Evolutionismus dämpften. Manchmal war er abweisend. Zum Beispiel gab er zu, dass Vögel des gleichen Geschlechts manchmal zu zweit oder in kleinen Gruppen lebten, fügte jedoch hinzu, dass sie “natürlich nicht wirklich gepaart” seien. Ein anderes Mal war er ausweichend. Als er darüber sprach, wie “abgestandene” Instinkte die Brutgewohnheiten von Vögeln beeinflussten, stellte er fest, dass er “ausreichende Beweise” in Bezug auf Tauben und Geflügel liefern könne, fügte jedoch hinzu, “sie können hier nicht miteinander verknüpft werden. Was die Menschen angeht, war er abfällig. Er verwendete sogar drakonische Rhetorik, die größtenteils aus langjährigen theologischen Traditionen stammt, und schrieb die “Verbrechen gegen die Natur” und “Unmoral” der indigenen (“wilden”) Völker sowie die “extreme Sinnlichkeit” der alten Griechen auf.

Darwins Widerwillen, das Auftreten von Intersexualitäten, Geschlechtsveränderungen und nicht reproduktiven sexuellen Verhaltensweisen bei Menschen und nichtmenschlichen Tieren vollständig zu theoretisieren, kombiniert mit den mühsamen Beschreibungen der Geschlechtsunterschiede, die seine lange Diskussion über sexuelle Selektion ausmachen Abstammung wurde allgemein positiv und ohne Zensur aufgenommen. Trotz der Zweideutigkeiten seiner Herangehensweise an sexuelle Variationen hat eine neue Generation darwinistischer Sexologen die evolutionären Vorstellungen von sexuellen Unterschieden und Sexualitäten immer tiefer in die Bereiche der menschlichen Psychologie und des menschlichen Verhaltens ausgedehnt. Der österreichische Neurologe und Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, zählte Abstammung unter den zehn wichtigsten Büchern, die er kannte. Der homophile deutsche Sexologe Magnus Hirschfeld, der 1914 schrieb, lobte Darwin vor allem dafür, dass er eine neue biologische Sexologie etabliert hatte, die “selbst auf dem steinigen Boden Englands” Früchte getragen hatte.