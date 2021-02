“Girl In The Basement”: Ein lebenslanger Film über den kranken Vater Josef Fitzl, der seine Tochter Elisabeth Fritzl in einem österreichischen Keller “einsperrte”

Mädchen im Keller, die wahre Geschichte “inspiriert von realen Ereignissen” Lebenslanger Film, basiert auf Josef Fritzl und Elisabeth Fritzl. Als Teil von Lifetime, der aus den Schlagzeilen der Franchise herausgerissen wurde, erzählt Girl in the Basement die Geschichte ihrer Tochter Sara, die in einem Keller untergebracht ist und jahrelang von ihrem eigenen Vater gefangen gehalten wird. Die richtigen Namen und Orte wurden alle geändert. Aber Fans von echtem Verbrechen sollten sich gut an diesen Fall erinnern. Unter der Leitung von Elisabeth Röhm, Mädchen im Keller spielt Stefanie Scott als Sara und Judd Nelson als ihren bösen Vater.

Die wahre Geschichte auf welche Mädchen im Keller basiert auf Elisabeth Fritzl, einer 18-jährigen, die in den 1980er Jahren verschwunden ist. Ihr Vater, Josef Fritzl, sagte, seine Tochter sei weggelaufen. Die Wahrheit war, sie war in einem Keller in Österreich, wo sie jahrzehntelang als Sexsklavin festgehalten wurde, ohne dass ihre Mutter es überhaupt wusste. Josef Fritzl nutzte seine Tochter häufig in diesem dunklen und feuchten Keller aus und gebar ihm sieben Kinder. Das Schockierende echtes Verbrechen wurde schließlich ausgesetzt, nachdem eines von Fritzls Enkelkindern krank wurde. Das Krankenhauspersonal war von dem gespenstisch blassen Aussehen des Kindes so überrascht, dass es nachforschte. Elisabeth Fritzl und die Kellerfotos enthüllten ihre Horrorgeschichte, und Josef Fritzl wurde schließlich verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Heute hat Elisabeth Fritzl die Liebe zu einem Mann namens Thomas Wagner gefunden, aber sie lebt unter einer geheimen Identität. Der Keller, in dem Elisabeth eingesperrt war, war mit Beton gefüllt. Lifetime Television hat auch einen weiteren Film gedreht, der auf dem genannten Fall basiert Beschränkt, gemäß Crime Sky TVTraciy Curry-Reyes.

Mädchen im Keller Airs Samstag, 27. Februar um 20 Uhr / 19 Uhr Zentral auf dem Lifetime-Kanal.

[Main image via Lifetime/with permission]

Traciy Curry-Reyes Traciy Curry-Reyes ist der Gründer und Chefredakteur von TV Crime Sky. Sie begann ihre Karriere als freiberufliche Kriminal- und Unterhaltungsautorin in den 1990er Jahren für ihre Website The Movies Based on True Stories Database / Archives. Sie hat Inhalte zu anderen Websites wie Examiner.com und Inquisitr.com beigetragen. Traciy tritt auch als wahrer Kriminalitätsexperte und Kommentator in TV One’s Fatal Attraction auf, für meinen Mann und Gerechtigkeit mit allen Mitteln; Untersuchung Entdeckung von Mordaufrufen und Verachtung; Sauerstoff ist gebrochen; FOX’s Crime Watch Daily; und Killer Kids of Lifetime Television.

