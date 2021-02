Der italienische Botschafter starb bei Schießereien in der Demokratischen Republik Kongo, nicht bei der Hinrichtung, sagt der Staatsanwalt

Der italienische Botschafter Luca Attanasio und ein italienischer Schütze oder paramilitärischer Polizist, Vittorio Iacovacci, Verstorbene Montag, nachdem ihr Auto während einer Reise in einem UN-Konvoi im Osten des zentralafrikanischen Landes angegriffen worden war. Ein dritter Mann, der kongolesische Fahrer Moustapha Milambo, wurde ebenfalls getötet.

Die Leichen der beiden italienischen Männer kamen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Flughafen Rom Ciampino an und wurden vom italienischen Premierminister Mario Draghi begrüßt. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio sagte am Mittwoch, das Land habe ein Team in die östliche Demokratische Republik Kongo geschickt, um den Vorfall zu untersuchen.

“Im Moment sind nicht alle Fakten klar”, sagte Pioletti. „Wir untersuchen immer noch, wir haben es mit einem Gebiet zu tun, in dem es verschiedene bewaffnete Gruppen, verschiedene Ethnien gibt. Wir können diesen Angriff also nicht einer dieser Gruppen zuordnen, es ist noch zu früh.

“Was wir sicher wissen, ist, dass es keine Hinrichtung war, es war eine Schießerei, der Botschafter und der Schütze wurden jeweils von zwei Kugeln getroffen”, fügte Pioletti nach den Autopsien der beiden am Mittwoch durchgeführten Männer hinzu.

Das Welternährungsprogramm (WFP) sagte in einem Bericht dass Milambo auch bei dem Angriff starb. Laut der UN-Agentur sind vier weitere WFP-Mitarbeiter, die Teil der Gruppe waren, sicher und gezählt. Eine bewaffnete Gruppe stoppte den Konvoi und zwang die Passagiere, vor einem Schusswechsel von Bord zu gehen, sagte das WFP. Iacovacci starb, nachdem ihn eine Kugel in der Nähe seines Herzens getroffen hatte, während Attanasio zweimal in den Bauch geschossen wurde, sagte Pioletti. Attanasio starb auf dem Weg zum 50 Minuten entfernten Krankenhaus. READ So reich sind Barack und Michelle Obama Es ist noch nicht klar, ob die Kugeln, die die Italiener getötet haben, von den Angreifern oder von der Regierungsarmee, die sie verteidigte, abgefeuert wurden, fügte Pioletti hinzu. Die Route befand sich laut WFP auf einer Route, die zuvor als sicher für das Reisen ohne Sicherheitsteam eingestuft worden war. Rutshuru ist etwas mehr als zwei Autostunden von Goma entfernt. Der Weg aus der regionalen Hauptstadt ist seit Jahren unsicher, da verschiedene bewaffnete Gruppen in der Region tätig sind. In der Region gibt es eine starke friedenserhaltende Präsenz der Vereinten Nationen, und UN-Konvois benötigen eine Sicherheitsüberprüfung, um außerhalb von Goma reisen zu können. Da die Identität der Angreifer noch unbekannt ist, ist das Motiv für den Angriff ungewiss. Ein politisches Motiv sei nicht völlig ausgeschlossen, sagte Pioletti, fügte jedoch hinzu, dass eine Entführung wahrscheinlicher sei.

David McKenzie, Nicola Ruotolo und Ingrid Formanek von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.