Der israelische Premierminister mied den saudischen Luftraum über Houthi-Raketen

JERUSALEM (AP) – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er sei letzte Woche wegen der Gefahr eines Raketenfeuers durch iranische Stellvertreter im Jemen davon abgehalten worden, über den saudischen Luftraum in die VAE zu fliegen.

Netanjahu, dessen Kommentare am Samstag eingingen, hatte letzte Woche einen Besuch in den Emiraten wegen eines Streits mit dem benachbarten Jordanien abgesagt, der seinen Luftraum vorübergehend für die Flucht des israelischen Premierministers gesperrt hatte.

Aber anstatt den jordanischen Luftraum zu umgehen und eine Route weiter südlich über den saudischen Himmel zu nehmen, sagte Netanjahu gegenüber dem israelischen Kanal 13, “dass es vor einer Woche auch Probleme am Himmel von Saudi-Arabien gab”, und bezog sich dabei auf die jüngsten Raketenangriffe von Houthi-Rebellen im Jemen .

Netanjahu hat weder angegeben noch gesagt, dass sein Flugzeug das Ziel der von Iran unterstützten Houthis war.

Jemens Houthi-Rebellen, die die Hauptstadt und einen Großteil des Nordens des Landes kontrollieren, haben in den letzten Wochen ihre grenzüberschreitenden Angriffe auf kritische saudische Infrastrukturen verstärkt, bombenbeladene Drohnen und Raketen in die Patriot-Raketenbatterien des Königreichs eingeschlagen und Lücken in den USA aufgedeckt Verteidigung des Landes. .

Letzte Woche haben Raketen und Drohnen einen der größten Öltransporthäfen der Welt getroffen und den Flugverkehr zum internationalen Flughafen in der Hafenstadt Jiddah unterbrochen. Während die von Houthi behaupteten Angriffe auf Saudi-Arabien selten erheblichen Schaden anrichten, haben solche Streiks die Weltwirtschaft erschüttert und das Risiko einer Störung der globalen Ölversorgung erhöht.

Netanjahu sollte den ersten offiziellen Besuch eines israelischen Führers in den Vereinigten Arabischen Emiraten machen, sechs Monate nachdem die Länder formelle Beziehungen aufgenommen hatten. Er hatte gehofft, die Anhörung mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate nutzen zu können, um seinen Wiederwahlkampf weniger als zwei Wochen vor den Parlamentswahlen am 23. März in Israel wieder aufzunehmen.

Das Büro des Premierministers sagte, es habe Schwierigkeiten gehabt, den Flug über den jordanischen Luftraum zu koordinieren, nachdem der jordanische Kronprinz den Besuch der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, einer sensiblen heiligen Stätte unter jordanischer Obhut, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Sicherheitsvorkehrungen abgesagt habe.

Der Premierminister bestand darauf, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern positiv seien, und fügte hinzu, dass “Jordanien gute Beziehungen zu uns braucht, nicht weniger als wir gute Beziehungen zu Jordanien brauchen”.