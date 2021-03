Der israelische Generalstaatsanwalt verurteilt Netanjahus Impfdiplomatie

JERUSALEM (AP) – Israels Generalstaatsanwalt hat Benjamin Netanjahu gewarnt, dass er allein den Impfstoffüberschuss des Landes nicht mit entfernten Verbündeten in Afrika, Europa und Lateinamerika teilen kann und dass eine so wichtige Entscheidung nicht allein vom Premierminister getroffen werden kann.

In einem offiziellen Brief argumentiert Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit, dass Netanjahu das Kabinett zu einem solchen Plan hätte konsultieren sollen. Das Justizministerium veröffentlichte am Montag den Brief an den Nationalen Sicherheitsberater Meir Ben Shabbat.

Netanjahus Ankündigung in der vergangenen Woche, einen Teil des israelischen Impfstoffs zu teilen, sorgte für Aufruhr und wurde anschließend aufgrund rechtlicher Probleme in Israel eingefroren. aber nicht bevor Tausende von Impfstoffdosen nach Honduras und Berichten zufolge auch in die Tschechische Republik verschifft worden waren.

Netanjahu identifizierte nicht die Länder, in denen er die israelischen Impfstoffe erhalten wollte, aber ein israelischer Fernsehsender sagte, sie schlossen eine Reihe von Nationen ein, die Israels Ansprüche auf die umstrittene Stadt Jerusalem als Hauptstadt unterstützten.

Israel hat mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung in einer der weltweit erfolgreichsten Impfkampagnen seit Ende Dezember gegen das Coronavirus geimpft. Netanjahu sieht die erfolgreiche Impfung des Landes als persönlichen Erfolg im Rahmen seines Wahlkampfs vor den bevorstehenden Wahlen am 23. März.

Der Premierminister hat mit den Drogenherstellern Pfizer und Moderna Vereinbarungen getroffen, um eine ausreichende Versorgung der 9,3 Millionen Einwohner Israels sicherzustellen.

Sein umstrittener Plan hat jedoch zu Hause Fragen zu Netanjahus Entscheidungsfindung sowie zu seiner Entscheidung aufgeworfen, Ländern in Afrika und Lateinamerika in einer Zeit globaler Knappheit zu helfen, und wenn benachbarte palästinensische Gebiete Schwierigkeiten haben, ihre eigene Impfstoffversorgung zu sichern.

Kritiker sagen, Netanjahus Plan zeige, wie der Premierminister den Impfstoff als einen Vermögenswert behandelt, der für diplomatische Zwecke verwendet werden kann.

Am Sonntag kündigte Israel Pläne an, Zehntausende Palästinenser zu impfen, die in Israel und seinen Siedlungen im Westjordanland arbeiten. Zuvor hatte Israel 2.000 Impfstoffe mit der Palästinensischen Autonomiebehörde geteilt, um medizinisches Personal an vorderster Front im Westjordanland zu schützen.

In seinem Schreiben empfiehlt Mandelblit, dass für ein “ordnungsgemäßes und vollständiges Regierungsverfahren” alle Entscheidungen über den Transfer von Impfstoffen aus Israel ins Ausland von den zuständigen Behörden getroffen werden sollten.

Angesichts der Bedeutung und der diplomatischen Auswirkungen eines solchen Schrittes sagte Mandelblit, es sei “angemessen, die Angelegenheit in der Regierung, im Kabinett oder in einem anderen Forum, in dem alle relevanten Minister vertreten sind, zur Diskussion zu stellen”.