Der Iran bittet Interpol, eine “rote Mitteilung” über die Verhaftung von Präsident Trump zu machen

Der Iran hat die Internationale Kriminalpolizeiorganisation (Interpol) gebeten, eine “rote Mitteilung” über die Festnahme von Präsident TrumpDonald Trumps Anwalt sagt, dass die Volkszählung zur Bestimmung der Sitze im Kongress erst im Februar durchgeführt wird. Trump für Georgiens zweite Runde, die von persönlichen Missständen dominiert wird. Trump bei der Kundgebung in Georgia hofft auf Pence “wird für uns kommen” MEHR und 47 weitere US-Beamte am Dienstag wegen des Mordes an dem iranischen General Qassem Soleimani im vergangenen Jahr.

Der iranische Justizsprecher Gholamhossein Esmaili nannte Trump den “Hauptschuldigen” an der Ermordung von Soleimani, die er als “Terrorverbrechen” bezeichnete, berichtete die halboffizielle Nachrichtenagentur Mehr. nach NPR. Andere US-Beamte, die in der Anfrage enthalten sind, sind US-Kommandeure und Militärbeamte in der Region und im Pentagon.

Die Anfrage war das zweite Mal, dass der Iran um Hilfe bei der Verhaftung des Präsidenten gebeten hat.

“Der Antrag auf Erteilung einer ‘roten Mitteilung’ für 48 Personen, die an der Ermordung des Märtyrers Soleimani beteiligt sind, einschließlich des US-Präsidenten sowie der Kommandeure und Beamten des Pentagons und der Streitkräfte in der Region, wurde an Interpol weitergeleitet.” , Sagte Esmaili während eines Briefings.

Interpols Red Notices fordern Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt auf, bei der Suche und Verhaftung von Flüchtlingen zu helfen, die strafrechtlich verfolgt werden oder wegen Haftstrafen gesucht werden.

Das Generalsekretariat von Interpol erklärte gegenüber NPR jedoch, dass die Verfassung des Polizeiverbandes besagt, dass “der Organisation strengstens untersagt ist, politische oder militärische Interventionen oder Aktivitäten politischer, militärischer, religiöser oder rassistischer Art durchzuführen”.

Trump und andere Regierungsbeamte sagten, die Vereinigten Staaten hätten Soleimani in einem Streik im Januar 2020 ins Visier genommen, bei dem der General getötet wurde. Der Präsident hatte gesagt, dass Soleimani “bevorstehende und finstere Angriffe” gegen die Vereinigten Staaten plante.

Ein Ermittler der Vereinten Nationen kam später zu dem Schluss, dass der US-Streik “nach internationalem Recht illegal und willkürlich war”.

Der Iran schwor Rache für den Mord an dem General, und Tage später startete das Land einen Raketenangriff auf einen irakischen Luftwaffenstützpunkt, auf dem US-Streitkräfte untergebracht waren, was zu Kopfverletzungen bei mehr als 100 US-Soldaten führte. Das Land bat erstmals im Juni um Trumps Verhaftung.

Am ersten Jahrestag von Soleimanis Tod sagte der iranische Justizchef Ebrahim Raisi: “Trump muss sich unabhängig von seiner Position zurückzahlen”, berichtete NPR unter Berufung auf die iranische konservative Zeitung Kayhan.

“Ob er der Chef der US-Regierung ist oder nicht, Trump sollte Vergeltungsmaßnahmen für die Gräueltaten ausgesetzt sein, die er begangen hat”, sagte er.