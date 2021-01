Samsung ernennt Sangho Jo zum President und CEO von Südostasien und Ozeanien, Telecom News, ET Telecom

SINGAPUR: Samsung Electronics gab am Dienstag die Ernennung von Sangho Jo zum Chief Executive Officer für Südostasien und Ozeanien bekannt.

Jo ist ein anerkannter Samsung-Marktführer mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in Unternehmensgruppen und Regionen und wird laut einer Erklärung die strategischen Wachstumsrichtungen von Samsung Electronics in Südostasien und Ozeanien leiten.

Jo wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine Branchenführerschaft zu festigen und langfristige Wachstumschancen in der Region Südostasien und Ozeanien zu nutzen, indem er Partnerschaften eingeht und eine Operational Excellence und letztendlich durch Stärkung des Markenvertrauens bei Verbrauchern und Unternehmen.

Die Märkte in dieser Region sind laut Aussage ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Wachstumspläne von Samsung Electronics, da die Region bereit ist, ihr schnelles Wirtschaftswachstum in den nächsten zehn Jahren auf der Grundlage der digitalen Ambitionen ihrer Städte zu unterstützen. , Branchen und Gemeinden.

Jo ist kein Neuling in der Region Südostasien und Ozeanien. Er arbeitete 1997 bei Samsung Electronics in Singapur, von 1998 bis 2000 in Vietnam und von 2007 bis 2008 in Malaysia.

Sangho Jo, Präsident und CEO von Samsung Electronics für Südostasien und Ozeanien, sagte: „Ich freue mich, nach Südostasien und Ozeanien zurückzukehren und eines der Unternehmen zu leiten weltweit führende dynamische Hubs von Samsung Electronics. Ich freue mich darauf, auf den starken Beziehungen aufzubauen, die wir zu unseren Partnern und Kunden hier aufgebaut haben, und neue und aufregende Partnerschaften mit Verbrauchern und Unternehmen zu erkunden, die Samsung zur nächsten Wachstumsphase in der Region führen.

„In einer Zeit schneller digitaler Störungen setzen wir uns dafür ein, die digitalen Ambitionen von Nationen, Branchen und Gemeinden in Südostasien und Ozeanien zu stärken und das Potenzial der Menschen hier durch zu verwirklichen zu Technologien der neuen Generation “, fügte Jo hinzu.

Kürzlich wurde er zum President und CEO von Samsung Electronics in Europa ernannt, wo er das Unternehmen führte, um 2020 ein nachhaltiges Geschäftswachstum und eine Markenpräferenz zu erreichen. In den letzten zehn Jahren hatte Jo die Position von inne Vorsitzender von Samsung Electronics in Deutschland, Großbritannien und Schweden. , Österreich, den baltischen Staaten, und war außerdem Leiter der Abteilung für visuelle Anzeigeaktivitäten bei Samsung Europe in Südkorea.