Für Alex Marquez geht es beim zweiten Besuch in Österreich weiter

Der Marsch des Fortschritts geht für MotoGP-Rookie Alex Marquez weiter, der der Richtung folgt, die letzte Woche gefunden wurde, während Stefan Bradl noch hungrig ist.

Nach ein paar Tagen Ruhe in den Steirischen Hügeln war er wieder bei der Arbeit für das Repsol Honda Team, als der Red Bull Ring zum Leben erweckt wurde. Eine Woche vor dem Ende lag das freie Training 1 Mal für die Königsklasse bereits einige Zehntel hinter dem Besten der Vorwoche.

Alex Marquez startete mit einem 1’24.690 in den Tag, nur zwei Zehntel hinter seiner Zeit im ersten Quartal des vorherigen Grand Prix, als er erneut den Vorteil von zwei Rennen auf derselben Strecke zeigte. Stabile Wetterbedingungen ermöglichten es dem MotoGP-Neuling, sein Wissen zu nutzen und sich im Freien Training 2 weiter zu verbessern. Schließlich setzte er eine 1’24.463 für den 12. Platz in der Session und nur 0,4 Sekunden vor dem Top fünf. Die Runde war schneller als seine Qualifikationszeit aus der Vorrunde und ein klarer Beweis für die Fortschritte, die der Moto2-Weltmeister in seiner Rookie-Saison gemacht hat. Er war zufrieden mit den Lösungen, die er und das Team gefunden haben.

Die Unterschiede in der MotoGP werden immer kleiner, wie Stefan Bradl im FP1 herausfand. Bei einem 1’24.914 im freien Training 1 lag der Deutsche nur eine Sekunde hinter der Bestzeit des Trainings, aber auf dem 21. Platz. Der Moto2-Weltmeister von 2011, der den Repsol Honda RC213V zum dritten Mal in drei Wochen fuhr, hatte am Wochenende weiterhin einen vollen Terminkalender, ist jedoch bereit, am Samstag einen Schritt nach vorne zu machen.

Es war ein weiterer großartiger Renntag für Takaaki Nakagami von LCR Honda. Der japanische Fahrer beendete das Training am Freitag als Fünfter in der Gesamtzeit. Weniger als ein halbes Zehntel hat den japanischen Läufer von der Spitze der Stundenzettel getrennt, als er an diesem Wochenende eine Podiums-Herausforderung anstrebt.