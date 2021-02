“Der Film spielt in zwei verschiedenen Welten”: DP Klemens Hufnagl über menschliche Faktoren

Menschliche Faktoren

Ronny Trocker Menschliche Faktoren folgt einer Familie, die in ihr Ferienhaus am Meer gebracht wurde, um der Arbeit zu entkommen. Während ihres Aufenthalts betreten Einbrecher das Haus, was zu einer Kluft zwischen den Eltern Nina und Jan. DP Klemens Hufnagl untersucht die Differenzierung der Hamburger und der belgischen Küste.

Direktor: Wie und warum bist du der Kameramann für deinen Film geworden? Welche Faktoren und Eigenschaften haben dazu geführt, dass Sie für diesen Job eingestellt wurden?

Hufnagl: Als erster Spielfilm von Ronny Trocker Die Einsiedler war eine Koproduktion mit Österreich, er suchte einen österreichischen DP. Es war eine großartige Zusammenarbeit, daher konnte Ronny mich auch für seinen zweiten Film an Bord einladen. Diesmal war kein österreichisches Geld beteiligt, so dass ich nicht mein gesamtes Team mitbringen konnte. Trotzdem war es für mich entscheidend, meinen Patzer Thomas Münster mitzubringen, was gut funktionierte.

Direktor: Was waren deine künstlerischen Ziele in diesem Film und wie hast du sie erreicht? Wie wollten Sie, dass Ihre Kamera die Erzählung des Films und die Behandlung seiner Charaktere verbessert?

Hufnagl: Unser Ziel war es, die moderne Werbewelt durch die Verwendung des Seitenverhältnisses 1: 1,66 und das Fotografieren mit Vintage-Objektiven einem klassischen, melancholischen Kontrapunkt gegenüberzustellen.

Der Film spielt in zwei verschiedenen Welten. Hamburgs professionelles und cooles Umfeld steht im Kontrast zum wärmeren Ferienhaus an der belgischen Küste. Es ist eine ständige Schwankung zwischen kalt und heiß, nicht nur zwischen den Welten, sondern auch in Bildern spielt gemischtes Licht eine große Rolle.

Für Hamburg haben wir mit etwas schärferen, kühleren Leica-R-Objektiven fotografiert und viel Blau, weiches Licht und weniger visuelle Belastung verwendet. Belgien hat höhere Farbkontraste mit dominanten warmen Tönen. Dies wollten wir mit den Cooke Speed ​​Panchro-Objektiven unterstreichen. Warme Farben, Verzerrungen und weiche Kanten verleihen der verschlafenen belgischen Küstenstadt eine traumhafte Atmosphäre. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die deutschen Leica-Objektive Hamburg ins beste Licht rücken, ebenso wie die französischen Cooke-Objektive mit Belgien.

In Belgien war das Licht schmutziger als in Hamburg. Wir haben Energiesparlampen mit einem starken Grünton in praktischen Anwendungen und orangefarbene Natriumdampflampen an der Außenseite verwendet. In Hamburg haben wir Schmutz von den Lichtern entfernt und sauberere Lampen verwendet.

Was die Rahmung und die Bewegung der Kamera betrifft, so unterscheiden sich die vier Zeichen durch subtile Nuancen. Wir haben verschiedene Brennweiten, Blenden, Kamerahöhen und Bewegungsarten verwendet, um Persönlichkeiten und Stimmungen zu visualisieren. Dabei besteht immer die Gefahr, dass der Film visuell zusammenbricht, daher mussten wir sehr subtil sein. Um dem entgegenzuwirken und zusätzlichen Zusammenhalt zwischen den Welten zu schaffen und den melancholischen Charakter des Films weiter zu unterstützen, haben wir mit einem 1/16 oder 1/8 Perlenfilter gedreht.

Direktor: Gab es irgendwelche spezifischen Einflüsse auf Ihre Kinematographie, sei es andere Filme, bildende Kunst, Fotografie oder was auch immer?

Hufnagl: Die frühen Arbeiten der beiden britischen Filmemacher Rob Hardy und Robbie Ryan haben mich stark beeinflusst. Ich bewundere Filme wie Gebrochen, Junge A., Aquarium oder Ingwer und Rosa für ihre Einfachheit, während sie visuell komplex und gewagt sind. Andere Filme, die ich während der Vorbereitung auf diesen Film gesehen habe, waren In der Stimmung für Liebee und Ohne Liebe.

Wir wollten keinen dieser Filme kopieren, aber ich denke, sie haben alle etwas gemeinsam, was eine gewisse Traurigkeit und Melancholie in ihren Bildern ist.

Ich war auch von den Fotos angezogen, die Robert Lebeck von Romy Schneider gemacht hat, und wie er es geschafft hat, sowohl Freude als auch Trauer einzufangen.

Direktor: Was waren die größten Herausforderungen bei der Erreichung dieser Ziele?

Hufnagl: Wenn Sie kein großes Budget haben, ist es immer schwierig, Ihre Ideen auf die Leinwand zu bringen, wenn Sie die Realität des Filmens mit begrenzter Zeit erreicht haben. Die kurzen Wintertage waren eine große Herausforderung, denn um 15 Uhr verloren wir natürliches Licht von außen. Es war auch schwierig, bei wechselnden Wetterbedingungen mit vielen Dämmerungsszenen in Einklang zu bleiben.

Direktor: Mit welcher Kamera hast du geschossen? Warum hast du die Kamera gewählt, die du gewählt hast? Welche Objektive haben Sie verwendet?

Hufnagl: Ich habe auf der Sony F55 mit Cooke Speed ​​Panchro und Leica-R Objektiven gedreht. Ich mag das 16-Bit-Sony RAW und den Formfaktor des F55 sehr.

Direktor: Beschreiben Sie Ihre Herangehensweise an die Beleuchtung.

Hufnagl: Wir haben die Kamera viel bewegt, so dass alle Lichter entweder draußen durch die Fenster oder drinnen waren. Für die praktische Arbeit haben wir alle Lampen getestet, die wir in die Hände bekommen konnten, von Wolfram über Energiesparlampen bis hin zu LEDs. In Hamburg (LED) und Belgien (Wirtschaft) haben wir verschiedene Lampen verwendet. Das orangefarbene Licht von Natriumdampf spielt im belgischen Außenbereich eine große Rolle, während diese Farbe in Hamburg fehlt. Ich wollte ein weiches und dunkles Mischlicht mit cyanfarbenen Fenstern und wärmeren praktischen Elementen erzielen. Dieser Farbkontrast ist in Belgien viel ausgeprägter.

Direktor: Was war die schwierigste Szene und warum? Und wie hast du das gemacht?

Hufnagl: Das Eröffnungsfoto, auf dem sich die Kamera im Haus bewegt, war eine große Herausforderung, da so viele Einstellungen synchronisiert werden mussten. Es gibt auch ein Foto, auf dem Nina nachts in Richtung Meer geht. Ich wollte den Himmel immer noch leicht spüren, also hatten wir nur ein 10-minütiges Fenster, um ihn im perfekten Licht aufzunehmen. Als wir uns zum Schießen fertig machten, fing es an zu regnen, aber wir hatten keine Wahl und mussten schießen. Ich bin froh, dass es immer noch funktioniert.

Direktor: Beschreiben Sie abschließend das Ende des Films. Inwieweit wurde Ihr Look im Vergleich zur Realisierung des DI „integriert“?

Hufnagl: Durch die Verwendung eines separaten Farbtemperaturplans wurde ein Großteil des Looks bereits „eingebaut“. Die Klassifizierung wurde in Dänemark durchgeführt. Da ich in Wien lebe, mussten wir aufgrund von Reisebeschränkungen viel aus der Ferne arbeiten. Im Sommer war es einfacher zu reisen, deshalb haben wir ein paar Tage zusammen verbracht und das Aussehen verbessert.

TECHNISCHE BOX

Filmtitel: Menschliche Faktoren

Kamera: Sony F55

Linsen: Kochgeschwindigkeit Panchro, LEICA-R

Beleuchtung: HMI, Astera-Röhren, praktische Produkte, Natriumdampf

Farbverlauf: DaVinci Resolve