Djokovic im Geschäft, Thiem rüttelt an italienischer Arbeit

Von Ian Ransom

MELBOURNE (Reuters) – Novak Djokovic startete seine Saison mit einem 7: 5: 7: 5-Sieg gegen das kanadische Talent Denis Shapovalov in seiner Lieblings-Rod Laver Arena am Dienstag auf einem hohen Niveau, bevor er zurückkehrte, um Serbien zu einem Doppelsieg zu führen, der die ATP besiegelte Pokal öffnet 2-1.

Djokovic, der Serbiens Titelverteidigung im Team-Event anführte, war begeistert von seiner Form beim Aufeinandertreffen der Gruppe A, einem Rückkampf des letztjährigen Viertelfinals gegen Shapovalov.

“Es ist ein großartiger Saisonstart. Ich hoffe, alle, die hierher gekommen sind, haben es genossen, weil ich es auf jeden Fall getan habe”, sagte die Nummer eins der Welt zu einer kleinen Menge im Stadion unter dem lauten Beifall serbischer Fans.

Im vergangenen Jahr schob der Kanadier Djokovic zu einem Tiebreaker im dritten Satz, aber der Serbe schloss am Dienstag schneller und erschütterte Shapovalov, als er im Spiel blieb.

Djokovic, der sich beim Aufschlag nicht unterbrach, besiegelte das Spiel mit einem glitzernden Sieger und eilte nach rechts, um eine Curling-Vorhand auf der ganzen Linie zu peitschen.

Der Sieg brachte das Unentschieden mit 1: 1, nachdem der Kanadier Milos Raonic Dusan Lajovic mit 6: 3 und 6: 4 überholte.

Djokovic, der versuchen wird, einen rekordverdächtigen neunten Australian Open-Titel zu gewinnen, kehrte mit Filip Krajinovic und dem Duo mit einem 7: 5: 7: 6 (4) -Sieg gegen Raonic und Shapovalov ins entscheidende Doppel zurück.

Als Djokovic, der in 10 ATP-Pokalspielen ungeschlagen war, einen Traumstart erlebte, brach der Österreicher Dominic Thiem, Nummer drei der Welt, in seinem ersten Spiel gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 6: 2: 6: 4 zusammen.

Der US Open-Champion traf nur wenige Meter nach der Grundlinie auf Grundschläge und wurde in der John Cain Arena vier Mal in einem rostigen Display zerschmettert, als Berrettini den schweren Schlagmann-Zusammenstoß dominierte.

Thiem sammelte sich im zweiten Satz, um Berrettini zum ersten Mal zu zerschlagen, gab das Spiel jedoch so auf, wie er es gespielt hatte, mit einem großen Rückhandkick, der ins Netz traf.

Nachdem Diem Djokovic letztes Jahr im Australian Open-Finale auf fünf Sätze gedrängt hatte, gehört er zu den Top-Konkurrenten, die den Serben beim Grand Slam vom 8. bis 21. Februar entthronen wollen.

Berrettini freute sich, Thiem in der Gruppe C zu besiegen und Italien mit 1: 1 gegen Österreich zu gewinnen, nachdem Dennis Novak am Morgen Fabio Fognini mit 6: 3 und 6: 2 besiegt hatte.

“Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung”, sagte Berrettini vor Gericht.

“Für dein Land zu spielen ist etwas Besonderes.”

Berrettini freute sich mehr, als er neben Fognini zum Doppel zurückkehrte, um Thiem und Novak mit 6: 1: 6: 4 zu schlagen und den Sieg über Italien zu erringen.

Spanien, der letztjährige Vizemeister, erlitt vor seinem Spiel in der Gruppe B gegen Gastgeber Australien einen schweren Schlag, als Rafa Nadal, die Nummer zwei der Welt, wegen eines Problems mit dem unteren Rücken in den Ruhestand ging.

Aber Roberto Bautista Agut und Pablo Carreno Busta ließen Spanien die Abwesenheit des 20-fachen Grand-Slam-Siegers nicht spüren und besiegten Alex de Minaur und John Millman in ihren jeweiligen Einzelspielen, um das Unentschieden zu regeln.

Die Nummer vier der Welt, Daniil Medwedew, und der achte Andrey Rublev, gewannen ebenfalls ihre Einzelspiele, um Russland am Abend beim Sieg über Argentinien in der Gruppe D zu helfen.

Medwedew besiegte Diego Schwartzman in der neunten Reihe mit 7: 5: 6: 3, nachdem Rublev Guido Pella mit 6: 1 und 6: 2 besiegt hatte.

Frankreich, die andere Mannschaft der Gruppe C, startet am Mittwoch ihr Turnier gegen Italien. Die siegreichen Nationen der vier Gruppen erreichen das Halbfinale.

(Berichterstattung von Ian Ransom in Melbourne und Sudipto Ganguly in Mumbai; Redaktion von Peter Rutherford und Emelia Sithole-Matarise)