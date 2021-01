Der erste Meteorschauer von 2021 wird am Neujahrswochenende den Nachthimmel erhellen

2021 wird ein aufregendes Jahr für Astronomen, mit dem ersten großen himmlischen Ereignis an diesem Wochenende, da der Quadrantiden-Meteorschauer vom 2. bis 3. Januar seinen Höhepunkt erreicht.

Quadrantiden – auch Bootiden genannt – treten erstmals 1825 auf und treten jährlich zwischen dem 28. Dezember und dem 12. Januar auf.

Jetzt bekannt dafür, von einem Asteroiden namens 1003 EH1 zu stammen, “scheinen Meteore von der modernen Konstellation Bootes zu strahlen”. NASA Erklären. „Obwohl die Konstellation möglicherweise nicht mehr erkannt wird, wurde sie als Konstellation angesehen, die lang genug war, um dem Meteoritenschauer seinen Namen zu geben.

das Amerikanische Meteorgesellschaft berichtet, dass – mit den Perseiden und Geminiden Wir berichteten im Jahr 2020 – die Quadrantiden könnten der schwerste Regen der Saison sein.

Wie man die Quadrantiden sieht

Beobachten Sie spät am Samstagabend oder vor Sonnenaufgang am Sonntag, und Sie können zwischen 60 und 200 Meteore pro Stunde sehen, wenn sie mit 25,5 Meilen pro Sekunde fahren. Sie können auch die Feuerbälle sehen, für die Quarantänen bekannt sind. Spektakulär hell scheinen sie länger sichtbar zu sein als andere Meteore.

Sie müssen das Timing jedoch mit Bedacht wählen: Der Höhepunkt dieses Meteoritenschauers dauert nur etwa sechs Stunden.

Gemäß Internationale Meteor OrganisationDie Hauptaktivitätsperiode wird voraussichtlich am 3. Januar um 14:30 Uhr UTC stattfinden. Dies bedeutet, dass für einen Großteil des Staates die Quadrantiden in den Stunden vor Sonnenaufgang am Sonntag am besten sichtbar gemacht werden.

Mit einem fast vollen, wenn auch abnehmenden Mond, der an diesem Wochenende den Himmel erleuchtet, ist es wahr, dass es nicht so einfach sein wird, brennende Meteore über unseren Städten, Bergen und Feldern zu fangen die anderen Jahre.

Trotzdem wird es sich an diesem ersten Wochenende des neuen Jahres sicherlich lohnen, auszusteigen und nachzuschauen.

