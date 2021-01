Österreicherin fällt Momente nach dem Vorschlag von 650 Fuß Klippe, “auf wundersame Weise” überlebt

Der ungewöhnliche Vorschlag eines Mannes am Rande einer Bergklippe in Österreich wurde zu einer gefährlichen Möglichkeit, als seine Freundin kurz nach Annahme des Vorschlags von oben abrutschte. Laut der Daily Mail stürzte die Frau unmittelbar nach dem “Ja” zu ihrem Freund von einer Klippe. Die 27-Jährige wollte die Frau überraschen und ihren Vorschlag zu etwas Besonderem machen, indem sie sie auf die Gipfel der Alpen in Kärnten in Südösterreich brachte. Bei einem schockierenden Vorfall fiel die 32-jährige Frau jedoch vom Falkert Mountain. Die Frau überlebte jedoch, indem sie auf wundersame Weise auf der dicken Schneeschicht landete, nachdem ihr Freund sie nicht festhalten und hochheben konnte.

Laut österreichischen Sendern verlor auch der Freund der Frau, der versuchte, sie beim Ausrutschen festzuhalten, den Halt und fiel aus einer Höhe von 15 Metern. Es gelang ihm, den Rand der Klippe zu halten und mehrere Stunden lang lebenslang zu schwingen. Das Rettungsteam wurde gerufen, um die Frau zu retten, nachdem ein Passant die Frau entdeckt hatte, die still im Schnee stand. Ihr Freund wurde von einem Hubschrauber von der Klippe gerettet, die er im Rahmen einer Rettungsaktion von Beamten aufgehängt hatte. Die österreichische Polizei teilte britischen Daily Mail-Quellen mit, dass das Paar “das große Glück” habe, einen so gefährlichen Sturz überlebt zu haben. Ohne den Schnee wären die Dinge ganz anders gelaufen, sagte ein Beamter. Der Mann erlitt einige Verletzungen, darunter eine Wirbeltierfraktur, der Frau geht es gut.

Der Vorschlag für einen angehenden Bräutigam schlägt fehl

Bei einem ähnlichen Vorfall zuvor ging ein denkwürdiger Heiratsantrag eines Mannes, der am Rand eines Bootes mitten im See hing, schrecklich schief, als das Boot außer Kontrolle geriet und das Paar in den See warf. In einer Phase, die online auftauchte, war der Mann in der Lage, das metallische Heck effektiv zu verfolgen, nachdem er das Boot seines Geliebten im See angehalten hatte, um einen “einmaligen” Vorschlag vorzulegen. Wie es das Schicksal wollte, nimmt die Frau die Angebote mit Begeisterung an, aber in dem Versuch, den Mann zu küssen, der hinten im Boot schwingt, schwang sie sich rückwärts und trat gegen das Boot. Gesicht ihres Freundes und schickte ihn durch die Luft fliegen.

(Bildnachweis: Alpin-1 / Facebook)

