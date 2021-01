Delhis höchster Winterbedarf übersteigt 5.000 Megawatt, Energy News, ET EnergyWorld

Neu-Delhi: Delhis höchster Strombedarf erreichte am Freitag mit 5.021 MW den höchsten Stand der Saison. Dies ist auf die anhaltenden Kälteeinbrüche zurückzuführen, teilte das Stromverteilungsunternehmen (discom) mit BSES.

Dies ist das erste Mal in diesem Winter, dass der Spitzenstrombedarf in der Landeshauptstadt laut einer Unternehmenserklärung die Marke von 5.000 MW überschritten hat. Im vergangenen Jahr betrug der Spitzenstrombedarf am 1. Januar 5.226 MW.

Am Freitag haben BSES Rajdhani Power Ltd (BRPL) und BSES Yamuna Power Ltd (BYPL) erfolgreich auf die Nachfrage nach Strom von 2.054 MW und 1.145 MW in ihren jeweiligen Regionen reagiert.

Laut BSES betrug der Spitzenstrombedarf in Delhi am 1. Dezember 3.504 MW. Es hat seitdem um mehr als 43% zugenommen. Seit dem 1. November ist der Spitzenstrombedarf in Delhi um fast 60% gestiegen.

In der Erklärung heißt es auch, dass Delhis höchster Spitzenstrombedarf im letzten Monat am 30. Dezember 2020 bei 4.671 MW lag. Innerhalb von zwei Tagen stieg der Bedarf um mehr als 7% auf 5.021 MW.

“Delhis Spitzenstrombedarf im Dezember 2020 überstieg den Spitzenstrombedarf im Dezember 2019 an den entsprechenden 10 Tagen. Es wird erwartet, dass er in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird, wenn die Winterkälte anhält”, sagte BSES.

Der Spitzenstrombedarf in der Stadt erreichte im vergangenen Winter 5.480 MW. Der Spitzenstrombedarf im letzten Winter in den BRPL- und BYPL-Zonen erreichte 2.020 MW bzw. 1.165 MW. In diesem Jahr sollen 2.200 MW bzw. 1.270 MW erreicht werden, heißt es weiter.

In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass BSES-Discoms vollständig auf die hohe Nachfrage im Winter vorbereitet sind und dass sie neben langfristigen Vereinbarungen auch fortschrittliche Techniken wie Bankgeschäfte, Abschaltung von Reserven und Umtausch anwenden. Energie, um überschüssige Energie zu entfernen und eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. und sorgen Sie für Strom während der Sommermonate.

„Im Falle eines unvorhersehbaren Ereignisses werden BSES-Discoms kurzfristigen Strom von der Börse kaufen, der zu günstigen Preisen erhältlich ist. BSES-Discoms werden auch überschüssigen Strom in hügeligen Staaten reservieren, die dies benötigen zusätzliche Energie während der Wintermonate. verfügbar während der Sommermonate “, heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Bemühungen werden durch fortschrittliche statistische und Lastprognose-Modellierungstechniken ergänzt, die dem Discom helfen, den Energiebedarf genau vorherzusagen, fügte er hinzu.

