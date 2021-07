Der ehemalige Abgeordnete Yehudah Glick wurde wegen des Verdachts des Versuchs, Palästinenser zu schmuggeln, festgenommen

Die Polizei verhaftete den ehemaligen Likud MK Yehudah Glick am Samstagabend zur Vernehmung, nachdem festgestellt wurde, dass ein Mann, von dem er sagte, er sei ein palästinensischer Anhalter, den er nach Jerusalem transportierte, nicht über die erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Israel verfügte.

Glick, ein langjähriger Verfechter jüdischer Rechte auf dem Tempelberg in Jerusalem, wurde verdächtigt, den Mann vorsätzlich aus dem Westjordanland zu schmuggeln, obwohl der ehemalige Gesetzgeber sagte, er habe Grenzpolizisten an einem Kontrollpunkt gebeten, ihn zu inspizieren die Papiere.

Glicks Frau Hadas sagte, das Paar habe das Wochenende in der Siedlung Har Gilo verbracht.

Als sie zurückkamen, trafen sie einen Mann, der sagte, er stamme aus dem nahe gelegenen palästinensischen Dorf Walaja und bat darum, in das Jerusalemer Viertel Malha gebracht zu werden. Hadas Glick sagte den hebräischen Medien, dass der Mann ihnen gesagt habe, er habe die notwendigen Dokumente.

Sie sagte, dass der Beamte ihnen am Kontrollpunkt zuerst gesagt habe, dass sie weiterfahren könnten, aber Glick verlangte, dass die Dokumente des Anhalters auf Gültigkeit überprüft werden.

Als sich herausstellte, dass die Papiere fehlerhaft waren, wandte sich der Beamte an Glick und argumentierte, er hätte den Mann laut Gesetz vor dem Kontrollpunkt aus dem Auto lassen sollen, also näherte er sich stattdessen zu Fuß.

Nach israelischem Recht kann ein Fahrer, der einen Ausländer ohne Papiere transportiert, mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Der Abgeordnete Yehuda Glick und seine Frau Hadas Disin nehmen am 5. Februar 2019 an den Vorwahlen der Likud-Partei in Tel Aviv teil (Gili Yaari / Flash90)

Der Beamte forderte Glick auf, in ein nahegelegenes Polizeifahrzeug einzusteigen. Als er sich weigerte, legten ihm die Beamten Handschellen an und brachten ihn zum Verhör zu einem Grenzpolizeistützpunkt in Atarot.

Nach mehreren Stunden wurde er gegen eine Kaution von 5.000 Schekel (1.520 US-Dollar) freigelassen. Der Palästinenser wurde in ein Internierungslager des Ofer-Gefängnisses gebracht.

“Es ist ein wirklich schreckliches Gefühl”, sagte Hadas. “Wir haben uns so verhalten, wie es jeder Mensch tun würde.”

Später wandte sich Glick an die hebräischen Medien und kritisierte die Polizei für ihr Verhalten und beschuldigte die Macht, über das Geschehene gelogen zu haben.

Glick erzählte Kans öffentlich-rechtlichen Sendern die gleiche Version der Ereignisse wie seine Frau und beschrieb, wie das Paar gegen 22:15 Uhr nach Hause ging.

Er sagte, sie hätten den Anhalter direkt vor den Toren der Siedlung Har Gilo abgeholt und erst Minuten später als Palästinenser festgestellt. Glick sagte, er habe den Mann dann zweimal gefragt, ob er nach Israel einreisen dürfe, wobei er sich jedes Mal vergewisserte, dass die Papiere in Ordnung waren.

Der Mann, der “sehr angenehm” war, erzählte Glick, er reiste nach Jerusalem, um von seinem Arbeitgeber ein Gehalt für eine Renovierung in der Hauptstadt zu erhalten.

Glick sagte, als sie am Kontrollpunkt ankamen, habe er darauf bestanden, dass ein Grenzpolizist die Papiere der Palästinenser überprüft.

Sie taten es, und dann wurde ihm gesagt, er solle sein Auto am Straßenrand parken und warten, während die Beamten seine eigenen Ausweispapiere überprüften.

Nach fünfzehn Minuten kam ein Polizist zurück und sagte ihm, dass er festgehalten werde, und sagte ihm, er wisse, wer er sei, offenbar in Bezug auf seine Vergangenheit als Gesetzgeber.

Glick sagte, er habe angeboten, zur Vernehmung zur Polizeistation zu gehen, anstatt in einem Streifenwagen mitgenommen zu werden, und bat um seine Ausweispapiere. Stattdessen wurde er festgenommen und in den Streifenwagen gebracht.

„Sie zwangen mich aus dem Auto, legten mir Handschellen an und zwangen mich in einen Streifenwagen“, sagte er über die Beamten.

Nachdem er bereits mit Handschellen gefesselt war, steckte die Polizei seine Ausweispapiere wieder in eine seiner Taschen.

Die Behauptung, er habe nicht kooperiert, wies er zurück, er habe sich wie ein “vorbildlicher Bürger” verhalten und “die Polizei lügt”.

„Ich habe dem Beamten gesagt: ‚Bring mir meinen Ausweis und ich komme gerne mit.’ Ist es widerspenstig? Die Vorwürfe gegen mich sind illusorisch“, sagte er.

Glick sagte, er sei erst nach 1 Uhr nachts verhört und um 2:30 Uhr endlich freigelassen worden, unabhängig davon, wie er nach Hause kommen sollte.

Zufällig wartete seine Frau draußen mit dem Auto auf ihn und holte ihn ab.

Er forderte die Polizei auf, sich für das von ihm als inakzeptables Verhalten beschriebene Verhalten zu entschuldigen, einschließlich der Polizei, die offenbar der Presse eine Erklärung abgab, dass er festgenommen wurde, bevor er überhaupt freigelassen wurde.

Die Grenzpolizei teilte in einer Erklärung mit, Beamte hätten am Grenzübergang „ein Auto mit einem Passagier auf dem Rücksitz angehalten“.

Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Passagier keine Einreisegenehmigung für Israel hatte, heißt es in der Erklärung.

“Als die Truppen dem Taucher mitteilten, dass er festgenommen wurde, wurde er widerspenstig und weigerte sich, festgenommen zu werden”, heißt es in der Erklärung.

Der Fahrer und der Beifahrer wurden beide zur Vernehmung mitgenommen und der Fahrer gegen Kaution freigelassen. Der unbefugte Palästinenser wurde in das Ofer-Gefängnis gebracht, teilte die Grenzpolizei mit.

Im Gespräch mit Army Radio erklärte Glick, dass er, nachdem er herausgefunden hatte, dass der Mann ein Palästinenser war und die Straße zum Kontrollpunkt schmal und schlecht beleuchtet war, beschloss, ihn nicht sofort zu fragen Grenzübergang.

Glick vor kurzem Streit Präsident von Israel zu werden, und es gelang ihm nicht, genügend Unterstützung unter den 120 Mitgliedern der Knesset zu finden, die schließlich Isaac Herzog wählten, der letzte Woche im Amt.

Glick, 55, ein in den USA geborener religiöser Zionist, war von 2016 bis 2019 Mitglied der regierenden Likud-Partei. Er wurde zum Vertreter der Siedlungen im Westjordanland gewählt, war aber bald für viele Meinungen und Sektoren offen, was dazu führte, dass er eine relativ beliebte Figur, vor allem außerhalb der Reihen des Likud.

Der Vorfall am Samstag war weit von seiner ersten Auseinandersetzung mit dem Gesetz entfernt. Glick wurde während des jahrzehntelangen Kampfes um das jüdische Gebetsrecht auf dem Tempelberg, der heiligsten Stätte des Judentums, bekannt. Es ist auch die drittheiligste Stätte für Muslime, die es das Gelände der Al-Aqsa-Moschee oder den Adelsschrein nennen und viele lehnen die Vorstellung ab, dass es den Juden heilig ist. Juden ist es derzeit erlaubt, die Stätte zu besuchen – für begrenzte Stunden, auf einer festgelegten Route und mit starken Einschränkungen – aber weder zu beten noch religiöse oder nationale israelische Symbole zu zeigen.

Der ehemalige Likud MK Yehudah Glick wird am 18. Februar 2020 auf dem Tempelberg in Jerusalem festgenommen (Mit freundlicher Genehmigung)

Glick hat oft den Tempelberg besucht, in der Nähe demonstriert, Hungerstreiks gestartet und mit Polizei und Strafverfolgungsbehörden gestritten. Er wurde wiederholt wochen- oder monatelang von der Seite verbannt.

Er sagt, er strebe eine jüdisch-muslimische Koexistenz an der Stätte an, ohne die muslimische Einreise oder das Gebet einzuschränken.

Trotzdem wird er von vielen Palästinensern als Extremist angesehen, und die Anstiftung gegen ihn kostete ihn 2014 beinahe das Leben durch ein Mitglied der Terrorgruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad, die ihn anschließend aus nächster Nähe einer Konferenz in Jerusalem erschoss . Glick wurde schwer verletzt, erholte sich aber vollständig.

Er wurde letztes Jahr erneut angegriffen, als er der Familie von Iyad Halak, einem behinderten Palästinenser, der von Grenzpolizisten erschossen wurde, die ihn für einen Angreifer hielten, einen Kondolenzbesuch abstattete.