Nur vom Privatsektor geleitete Entwicklung kann Pakistan voranbringen: Asad – Journal

LAHORE: Bundesminister für Planung, Entwicklung und Sonderinitiativen, Asad Umar, bekräftigte am Samstag sein Vertrauen in den Privatsektor, damit Pakistan in Zukunft wirtschaftliche Lebensfähigkeit erreichen kann.

„Im 21. Jahrhundert glaube ich persönlich, dass nur die vom Privatsektor geleitete Entwicklung und das Wachstum Pakistan voranbringen können, da öffentliche Einrichtungen (SOEs) ihre Verpflichtungen außer in den 1960er Jahren nicht eingehalten haben“, erklärte er.

In einem Webinar mit dem Titel „Rolle des Staates in der wirtschaftlichen Entwicklung“, das vom Institut für politische Reformen (IPR) veranstaltet wird, sagte der Minister, dass andere Länder als Pakistan verschiedene Entwicklungserfahrungen gemacht haben, einschließlich öffentlicher Unternehmen. In der Energiewelt dominierten staatliche Unternehmen den globalen Energiemarkt, sagte er.

Ausländischer Experte bittet Islamabad, zu untersuchen, wie Südkorea zu einem führenden Exporteur geworden ist

„Schauen Sie sich Dubai an. Der Immobiliensektor hat sich zum größten Wirtschaftswachstumssektor des Landes entwickelt. Fluggesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen weiterhin unter staatlicher Überwachung. Schauen Sie sich China an, wo sieben der Top-10-Unternehmen staatlich geführt sind “, erklärte er.

Er betonte jedoch, dass die Erfahrungen Pakistans nicht gut aussehen. “In der Ära Musharraf-Shaukat Aziz wurde PSO überarbeitet und er war der beste Spieler dieser Zeit”, fügte er hinzu.

„In Pakistan habe ich gesehen, dass nur der Privatsektor das wichtigste Segment ist, das den größten Beitrag zum BIP geleistet hat, weil es Risiken eingegangen ist, um voranzukommen. Die meisten Investitionen im Privatsektor wurden in IPPs (unabhängige Stromerzeuger) getätigt“, sagte er.

Bei dieser Gelegenheit führte der prominente südkoreanische Ökonom Dr. Ha-Joon Chang inkonsistente, ineffektive und nicht nachhaltige Politiken und den Niedergang staatseigener Unternehmen auf, die Pakistan daran gehindert haben, mit nachhaltigem Wachstum wie in verschiedenen Industrieländern voranzukommen.

„Pakistan hat es versäumt, die von Südkorea, Japan und Taiwan aufgebaute industrielle Produktionsstruktur zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Das konnte nicht so weitergehen und eine nachhaltige Industriepolitik, wie sie von diesen Ländern konsequent verfolgt wird, nutzen“, sagte Dr. Chang, der derzeit an der Universität Cambridge als Dozent für entwicklungspolitische Ökonomie arbeitet.

Beim Vergleich Pakistans mit verschiedenen Ländern sagte Dr. Chang, dass das Pro-Kopf-Einkommen des Landes 1961 nur 4 Dollar weniger war als das Südkorea, das 1945 die Unabhängigkeit erlangte. „1961 lag Pakistans Pro-Kopf-BIP bei 89 Dollar, während Südkorea mit 93. . Es war diese Zeit, in der das koreanische Volk im Allgemeinen gebeten wurde, nach Pakistan zu gehen und das Wachstum der nachhaltigen Entwicklung zu sehen “, erklärte er.

„Pakistan muss untersuchen, wie ein Land (Südkorea), das nach der Unabhängigkeit (für einige Jahre) nur Fisch und Reis exportierte, schnell zu einem wichtigen Exporteur von Autos, Handys, Laptops und anderen High-Tech-Produkten auf der ganzen Welt wurde . ,” er sagte.

Er sprach über die Rolle staatseigener Unternehmen und sagte, dass diese Einheiten eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Volkswirtschaften verschiedener Länder an die Spitze zu bringen. Staatsbetriebe hätten die Industrialisierung in Deutschland (Textilien, Stahl) und Japan (Stahl, Schiffbau) angestoßen. Auch in Frankreich, Finnland, Österreich, Norwegen, Taiwan und Singapur waren nach dem Zweiten Weltkrieg staatliche Unternehmen weit verbreitet. Der Anteil der Staatsunternehmen am BIP Singapurs beträgt 22 Prozent.

Staatliche Unternehmen, sagte Dr. Chang, machen nur 1 Prozent des US-BIP aus, aber sie haben eines der erfolgreichsten öffentlichen Unternehmen in der Geschichte der Menschheit.

IPR-Chef Humayun Akhtar Khan sagte, Pakistans Schulden seien in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen, was die Regierungen gezwungen habe, ein Drittel des Gesamtbudgets für Schuldenzahlungen zu verwenden. “Ich schlage vor, dass der Staat seine Rolle bei der Stärkung der Wirtschaft des Landes spielen sollte, indem er den Privatsektor einbezieht, den Export steigert, Arbeitsplätze für die Arbeitskräfte schafft und ein investitionsfreundliches Umfeld schafft. In- und Ausland”, fügte er hinzu.

Veröffentlicht in Morgendämmerung, 11. Juli 2021