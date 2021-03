Der Bundesstaat Michigan wird “MSU Spartans präsentiert von Rocket Mortgage” sein

Im Rahmen eines fünfjährigen Sponsoring-Vertrags, der am Donnerstag bekannt gegeben wurde, wird das Basketballteam der Männer der Michigan State University bald als “MSU Spartans Presented by Rocket Mortgage” bekannt sein.

Die Spartaner werden den Namen des in Detroit ansässigen Hypothekengebers aus der Sportsaison 2021-22 übernehmen, um das “Unternehmen zum Synonym für spartanische Leichtathletik” zu machen. Laut einer Pressemitteilung der Universität.

„Die Michigan State University ist für unser Geschäft sehr wichtig. Dies ist die Alma Mater unseres Gründers und Präsidenten Dan Gilbert, ich und viele Mitglieder des Teams in unserer Organisation. Es ist uns eine Ehre, einen Beitrag zu der Universität zu leisten, die so viele von uns auf den Erfolg vorbereitet hat “, sagte Jay Farner, CEO von Rocket Mortgage. „Wir hoffen, dass unsere Präsenz bei MSU Athletics Studenten und Athleten für die Möglichkeiten sensibilisiert, die ihnen hier in Detroit mit Rocket Mortgage und den vielen anderen wachsenden Unternehmen in der Stadt geboten werden.

Neben den Spartanern, die seit der Übernahme von Cheftrainer Tom Izzo im Jahr 1995 acht Final Four-Spiele im NCAA-Turnier bestritten haben, wird Rocket Mortgage nun durchgehend ein “beachtliches Branding” aufweisen. Das Breslin Center und das Spartan Stadium der MSU werden “sehr” sein sichtbar. An die Zuschauer. Dieses Branding wird das Rocket Mortgage-Logo enthalten, das auf der Bank und den Zwischenablagen des MSU-Basketballteams für Männer und Frauen sowie auf dem Helm von Fußballtrainer Mel Tucker abgebildet ist.

“Michigan State Football möchte Rocket Mortgage für die fortgesetzte Unterstützung nicht nur unseres Programms, sondern auch für die allgemeine Unterstützung der Intercollegiate-Leichtathletik danken”, sagte Tucker. “Für Meisterschaftsteams ist es wichtig, Meisterschaftsunternehmen hinter sich zu haben, und Rocket ist seit Jahren ein Champion unseres Programms und wird es auch in Zukunft sein.”

Die finanziellen Bedingungen des Sponsorings wurden nicht bekannt gegeben, und der Zeitpunkt ist bemerkenswert, da er einen Monat nach der Bekanntgabe eines Spende in Höhe von 32 Millionen US-Dollar an der Universität von Mat Ishbia, Präsident und CEO der UWM Holdings Corp.

Abonnieren Sie hier für unseren kostenlosen täglichen Newsletter.