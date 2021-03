Chefkoch Marcus Samuelssons New Crown Jewel Red Rooster Overtown

Lisa Petrillo berichtet, dass nach einem Jahr der Verzögerungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie eines der am meisten erwarteten neuen Restaurants in Miami endlich geöffnet ist.

– – Es ist Freitag, also ist es Zeit für einen neuen Geschmack von The Town Dine Out Takeout, wo wir sicher draußen essen können. Jetzt, nach einem vollen Jahr frustrierender Starts und Stopps aufgrund der Pandemie, ist der mit Spannung erwartete Starkoch Marcus Samuelsson Red Rooster in Overtown in Betrieb und erhält begeisterte Kritiken. Lisa Petrillo von CBS 4 bringt uns dorthin.

LISA PETRILLO: Woher kommen sie also?

MARCUS SAMUELSSON: Es macht Spaß, nicht wahr?

LISA PETRILLO: Nach einem Jahr der Verzögerungen aufgrund der Pandemie zeigt Chefkoch Marcus Samuelsson stolz sein neues Kronjuwel hier im Red Rooster Overtown. So viel Koch, so aufregend. Ich habe das ganze Jahr über mit Ihnen über Zoom gesprochen.

MARCUS SAMUELSSON: Ja.

LISA PETRILLO: Jetzt persönlich.

MARCUS SAMUELSSON: Soziale Distanz jedoch.

LISA PETRILLO: (Lacht) Soziale Distanz.

MARCUS SAMUELSSON: Ja, du bleibst besser dort. Bleib zurück.

LISA PETRILLO: Wie ist es also, wirklich offen zu sein? Sie spielen hier in Ihrem Restaurant hier in Overtown.

MARCUS SAMUELSSON: Kann ich dir erzählen Es war eine Reise. Zunächst möchte ich Miami dafür danken, dass sie bei uns und unseren Mitarbeitern geblieben sind, weil es Start und Stopp war, offen geschlossen, offen geschlossen.

LISA PETRILLO: Das zweistöckige, 10.000 Quadratmeter große Gebäude ist die ehemalige Clyde Killens Pool Hall in Overtown, einem bemerkenswerten Hotspot aus den 1960er Jahren.

MARCUS SAMUELSSON: Wir haben eine riesige Terrasse mit 90 Plätzen und sitzen nur zu 50-60%. Weil wir nicht möchten, dass sich Menschen unwohl fühlen und Sicherheit an erster Stelle steht, haben wir ein Dach über der Terrasse.

LISA PETRILLO: Das Interieur ist vielseitig und warm und voller Kunst namhafter schwarzer Künstler. Das Äußere ist retro und tropisch mit einem Tamarindenbaum in der Mitte der Terrasse. Die meisten Mitarbeiter leben in und um Overtown, alles Teil des Plans für Samuelsson.

MARCUS SAMUELSSON: Es ist auch sehr mächtig, einen Job in einer Zeit anbieten zu können, in der Menschen ihren Job verlieren.

LISA PETRILLO: Samuelsson, der in Äthiopien geboren und in Schweden aufgewachsen ist, kombiniert seinen multikulturellen Hintergrund und seine Liebe zur Vielfalt mit allem in Red Rooster, was mit Essen beginnt.

MARCUS SAMUELSSON: Wir haben Gerichte, die eine karibische Atmosphäre haben, und wir haben einige, die aus dem Süden sehr traditionell sind. Dann haben wir auch einige schöne, wirklich leichte karibische Gerichte.

LISA PETRILLO: So lass uns gehen.

MARCUS SAMUELSSON: Wir wollen diese Glasur also wirklich karamellisieren. Also machen wir nur ein bisschen … Was? Vogel in Flammen, Vogel in Flammen.

LISA PETRILLO: Dies ist der königliche Hahn, ein voll gerösteter Vogel, der von Red Rooster präsentiert wird, ist Chefkoch Tristan Epps.

MARCUS SAMUELSSON: Es macht Spaß, ist festlich und super lecker.

LISA PETRILLO: Die Karamellisierung hält es so feucht. Es ist köstlich, zart, lecker. Der Serrano Pepper Grilled Octopus hat einen köstlichen Grillgeschmack und ist eine perfekte Option zum Teilen. Der ganze große verbrannte Blumenkohl sitzt auf einem Salat aus frischen Kräutern und Mandeln. Dieser Blumenkohl schmeckt gut, also ist es ein vegetarisches Gericht, das es nicht will. Ich meine, es füllt sich. Wir beenden mit einem Gericht, das der Küchenchef den Wikinger nennt.

MARCUS SAMUELSSON: Mit meiner schwedischen Vergangenheit und Ihren norwegischen Wurzeln müssen wir den Wikinger mitbringen. Was macht es wirklich Spaß, einen Key Lime Pie zu spielen, der nicht wie ein Key Lime Pie aussieht, aber leicht und köstlich ist?

LISA PETRILLO: War gut. Und dass wir Sie wissen lassen möchten, dass Red Rooster Overtown sieben Tage die Woche von Montag bis Freitag geöffnet ist. Das Abendessen ist Samstagsbrunch und Abendessen. Schauen Sie sich das an und das Rezept für diesen fabelhaften Blumenkohl finden Sie auf unserer Website unter cbsmiami.com. Ich bin Lisa Petrillo CBS 4 News und habe einen exzellenten Vorgeschmack auf die Town Takeout Dine Out Edition.

– – Schön zu sehen, dass Lisa dorthin zurückkommt und zu Abend isst. Und Red Rooster Overtown befindet sich in der 920 NW Second Avenue.