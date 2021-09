Der Brasilianer Bolsonaro sagt, Johnson aus Großbritannien habe einen „Notfall“-Lebensmittelvertrag gesucht, die Botschaft ist anderer Meinung

BRASILIA, 23. September (Reuters) – Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sagte am Donnerstag, der britische Premierminister Boris Johnson, den er diese Woche in New York getroffen habe, habe ihn um einen „Notfall“-Deal gebeten, um ein Nahrungsmittel zu liefern, dem es fehlt Großbritannien.

Bolsonaro, der in seinem wöchentlichen Webcast mit Unterstützern sprach, nannte das Produkt nicht, sagte aber, er habe Johnsons Anfrage an seine Landwirtschaftsministerin Tereza Cristina weitergeleitet.

“Er will ein Notfallabkommen mit uns, um Lebensmittel zu importieren, die in England fehlen”, sagte er.

Die britische Botschaft in Brasilien bestritt Bolsonaros Darstellung und sagte, der brasilianische Präsident sei nicht seine Erinnerung an die Fakten.

Das Büro des Präsidenten reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Klärung des Produkts.

Ein Anstieg der Erdgaspreise hat in den letzten Wochen einige britische Düngemittelfabriken zur Schließung gezwungen, was zu einem Mangel an CO2 geführt hat, der verwendet wird, um Bier und Limonade kohlensäurehaltig zu machen und Geflügel und Schweine vor der Schlachtung zu betäuben. Weiterlesen

Die britische Regierung, die versucht, einen Mangel an Fleisch und Geflügel zu vermeiden, hat die Notstandshilfe verlängert und ihre Lebensmittelproduzenten gewarnt, sich auf eine 400-prozentige Erhöhung der Kohlendioxidpreise vorzubereiten.

Minister, darunter Johnson, haben wiederholt Vorschläge zurückgewiesen, dass es an traditionellen Weihnachtsgerichten wie Truthahnbraten mangeln könnte, obwohl einige Verkäufer gewarnt haben.

Bolsonaro sagte, Johnson habe ihn auch gebeten, die brasilianischen Whiskyimporte aus Großbritannien zu erhöhen, fügte jedoch in seiner Rede in den sozialen Medien hinzu, dass es an privaten Unternehmen liege, nicht an seiner Regierung.

