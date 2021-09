Fußball: Österreich-Trainer: Es macht keinen Sinn, dass Wembley einen Zusammenstoß ausrichtet

WIEN: Es “macht keinen Sinn”, dass Österreichs Aufeinandertreffen mit Italien im Achtelfinale der EM 2020 am Samstag in London stattfindet, weil keiner der Fans es schafft, sagte Alpennationaltrainer Franco Foda (im Bild). einen Ortswechsel vorschlagen.

Das Turnier mit 24 Mannschaften findet in verschiedenen Ländern des Kontinents statt, jedes mit seinen eigenen Coronavirus-Reisebeschränkungen und Regeln zur sozialen Distanzierung, die die Anzahl der Zuschauer regeln, die an Spielen teilnehmen können.

Großbritannien, wo die Zahl der Coronavirus-Fälle aufgrund der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante gestiegen ist, hat eine 10-tägige Quarantänepflicht für Neuankömmlinge, was es für Fans in Italien und in Österreich praktisch unmöglich macht, die letzten 16 Spiele am Samstag.

„So wie es aussieht, werden kaum österreichische Fans im Stadion sein – auch Italiener auch nicht. Es macht für mich keinen Sinn, in London zu spielen“, sagte Foda der österreichischen Zeitung Kleine Zeitung.

Wenn es für eine Macht wie Italien normal ist, das Achtelfinale zu bestehen, ist es eine Premiere für Österreich, das bis zu diesem Turnier noch nicht einmal ein Spiel bei der EM gewonnen hatte.

Für die österreichischen Fans ist es daher besonders ärgerlich, den ersten Auftritt ihrer Mannschaft im Achtelfinale zu verpassen.

“Wir … raten dringend davon ab, zum Achtelfinalspiel gegen Italien am 26. Juni 2021 im Wembley-Stadion zu gehen!” Das österreichische Außenministerium warnte auf seiner Website.

Foda forderte die Turnierorganisatoren UEFA auf, einzugreifen.

„Ich hoffe im Interesse der Fans, dass eine Lösung gefunden wird. Eine Möglichkeit wäre, den Standort zu ändern.

„Ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich mitmachen können. Es ist mein aufrichtiger Wunsch “, sagte er.

Der italienische Premierminister Mario Draghi, der vielleicht weniger besorgt ist, dass seine Mannschaft am Samstag ausscheidet, hat gefordert, das Finale aufgrund der Beschleunigung der Infektionen von Wembley nach Rom zu verlegen.

Er äußerte seine Besorgnis über den Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Großbritannien.

Die hoch ansteckende Delta-Variante, die erstmals in Indien entdeckt wurde, hat in Großbritannien einen Anstieg neuer Fälle ausgelöst und die Regierung gezwungen, geplante Wiedereröffnungen zu verschieben.

Die UEFA hat jedoch angekündigt, den Veranstaltungsort in Wembley nicht zu verlegen. – Reuters