Der Astronaut Tim Peake enthüllt den Brian May der Königin, der für die Besatzung der Internationalen Raumstation gespielt hat

Kurz vor dem Start beruhigte der britische Astronaut Major Tim Peake seine Nerven mit einer Wiedergabe von Queens legendärem Don’t Stop Me Now.

Nachdem er am Himmel zur Internationalen Raumstation gebrannt hatte, wurde er mit einer wirklich außergewöhnlichen Leistung verwöhnt.

Der 48-Jährige verrät heute, wie der Bandgitarrist Brian May, der auch Astrophysiker ist, die Crew auf einer Umlaufbahn von 248 Meilen über der Erde zum Ständchen brachte.

Kurz vor dem Start beruhigte der britische Astronaut Major Tim Peake seine Nerven mit einer Wiedergabe von Queens legendärem Don’t Stop Me Now

Major Peake, der im Dezember 2015 abhob, sagte gegenüber Desert Island Discs: “Wir dürfen ein paar Anrufe von der Raumstation an Leute tätigen, mit denen wir wirklich sprechen wollen.” Einer davon war für mich Brian May. Also rief ich ihn von der Raumstation an, wir hatten einen Videoanruf, ich und meine Teamkollegen, und es war wunderbar.

„Er hatte gerade im Konzert gespielt. Wir haben ihn zur Raumstation gebracht und er hat uns Live-Musik vorgespielt. Es war also fantastisch.

Der Astronaut wählte Don’t Stop Me Now als einen seiner weggeworfenen Pfade. Während der Astronaut nicht ganz mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs war, wie das Lied beschreibt, enthüllte er, wie sich die Besatzung auf die Raketenfahrt von 18.000 Meilen pro Stunde zur Basis vorbereitete. .

„Wir dürfen vor dem Start drei Tracks auswählen. Sie werden tatsächlich in der Sojus-Kapsel gespielt, wenn Sie innerhalb von fünf Minuten nach dem Start dort sitzen. Es soll Sie vergessen lassen, was passieren wird.

“ Ich habe mir überlegt, was besser sein könnte, als Don’t Stop Me Now zu hören, bevor Sie in den Weltraum springen. Es bringt immer die Haare in meinem Nacken zum Vorschein, wenn ich es höre.

Der 48-Jährige verrät heute, wie der Bandgitarrist Brian May, der auch Astrophysiker ist, die Crew auf einer Umlaufbahn von 248 Meilen über der Erde zum Ständchen brachte.

Major Peake, der eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten beim Militär absolviert hatte, fragte sich, ob sein sechsmonatiger Aufenthalt im Weltraum besser mit Lockdown-Entbehrungen umgehen würde.

Er enthüllte auch, wie die Besatzung vor der Raumfahrt eine Woche in einer Höhle und 12 Tage unter Wasser lebte, um sowohl mit Eindämmung als auch mit Isolation fertig zu werden. Er sagte: “ Ich habe viel darüber nachgedacht.

„Jeder hat ein Jahr mit verschiedenen Sperren hinter sich, ohne Vorbereitung, ohne Training, ohne Tipps oder Ratschläge, was Sie tun können, um Ihr Leben einfacher zu machen.

„Wir halten uns an die Struktur und Routine einer Raumstation, um sicherzustellen, dass jeder weiß, was zu tun ist, wann es zu tun ist, um die Erwartungen zu verwalten und Konflikte zu vermeiden.

Major Peake diente beim Militär in Nordirland, Kenia und Bosnien und traf seine Frau Rebecca, als er in Deutschland stationiert war.

Er erinnerte sich an eine Abteilung des US-Militärs und daran, wie es möglicherweise Angriffsmissionen in Afghanistan leiten muss: “Sie treffen diese Entscheidung sehr früh in Ihrer Militärkarriere. Sie sind wirklich da, um zu verteidigen, was Sie sind.” glauben, die Grundsätze der Demokratie zu sein, um die Sicherheit der Menschen, Ihrer Lieben und unserer Nation zu gewährleisten.

lDesert Island Discs ist heute um 11 Uhr im BBC Radio 4 und wird am Freitag um 9 Uhr wiederholt.