Delta Aquariiden Meteorschauer: wann und wie zu sehen

Im Orbit um die Sonne trifft die Erde auf die unausgeglichene Umlaufbahn eines Kometen , deren eisige Oberfläche Staub und Steine ​​zurücklässt, wenn sie von der Sonnenhitze verdunsten. Wenn diese Weltraumfelsen in Richtung unserer Atmosphäre fallen, “macht der Widerstand – oder Widerstand – der Luft auf dem Gestein es extrem heiß”, so NASA . “Was wir sehen, ist eine ‘Sternschnuppe’. Diese leuchtende Spur ist nicht wirklich Gestein, sondern heiße Luft, die beim Durchgang von heißem Gestein durch die Atmosphäre scheint. Wenn die Erde auf mehrere Meteore gleichzeitig trifft, nennen wir das einen Meteoritenschauer. ”

Kommt wahrscheinlich aus Komet 96P Machholz , der Meteorschauer der Southern Delta Aquariids tritt jährlich zwischen dem 12. Juli und dem 23. August auf. Dieses Jahr gipfelt es in den Nächten vom 28. auf den 29. Juli. Alpha Capricornides , ein schwächerer Meteoritenschauer, erreicht in denselben Nächten ebenfalls seinen Höhepunkt. Die Alpha Capricorniden sind dafür bekannt, auf ihrem Höhepunkt brillante Feuerbälle auszusenden, und werden für jeden sichtbar sein.

Der Meteoritenschauer Delta Aquariids kann am besten von Menschen auf der Südhalbkugel gesehen werden. Meteore, die dazu neigen, 10 bis 20 pro Stunde zu zählen und zu fliegen 25 Meilen pro Sekunde , sind in allen Zeitzonen zwischen 2 Uhr morgens und 3 Uhr morgens am sichtbarsten, wenn das schwache Sternbild Wassermann der Wasserträger – der Strahlerpunkt des Schauers – am höchsten am Himmel steht, laut EarthSky