Deimos-One baut Roboter-Raumschiff für die Venus-Mission

LAS VEGAS, 29. Juli 2021– (HANDELSGEWINDE) – Deimos-One, das private Luft- und Raumfahrtunternehmen, gab heute Pläne zur Entwicklung eines Roboter-Raumschiffs für eine wissenschaftliche Mission zur Venus bekannt.

Die geplante Mission mit dem Namen “CAELESTIS” wird einen Schwarm KI-betriebener Robotersonden aussenden, um die dichte Atmosphäre, Topographie und geologischen Prozesse der Venus zu untersuchen – und nach Lebenszeichen zu suchen.

Das Unternehmen möchte aufdecken, wie sich die Venus – die möglicherweise der erste potenziell bewohnbare Planet in unserem Sonnensystem war – von einer gemäßigten Welt mit Flüssen, Seen und Ozeanen in einen Planeten mit einer trockenen Höllenlandschaft mit überwältigendem Luftdruck und heißen Temperaturen verwandelt wurde genug, um Blei zu schmelzen. Es wird eine der ersten Rückkehr zum Schwesterplaneten der Erde seit über dreißig Jahren sein.

Der Mitbegründer und CEO von Deimos-One, Jamin Thompson, sagte: „Wir glauben, dass bewohnbare Taschen in der Atmosphäre der Venus seit Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Jahren existiert haben; und dass sie heute noch existieren können. Um es sicher herauszufinden, werden wir eine Tour machen und sehen, ob in der Venusian Air Zone etwas Interessantes versteckt ist, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir finden können. Es gibt keine Garantie, dass wir etwas finden werden, aber was auch immer die Wissenschaft zurückgibt, diese Mission wird ein Game-Changer sein und der Welt zeigen, dass es jetzt möglich ist, große Weltraummissionen privat durchzuführen.

Im Gegensatz zu früheren Missionen auf dem Planeten, die auf einer Einbringung in die Umlaufbahn beruhten, werden CAELESTIS-Sonden einen direkten Eintritt in die Atmosphäre durchführen. Die Missionssequenz besteht aus Start und Flucht von der Erde, Ankunft von der Venus, direktem atmosphärischem Eintritt und Abstieg, Balloneinsatz, Ballonversagen und Oberflächenlandung.

Während sich der Ballon entfaltet, werden die Sonden beginnen, die Zusammensetzung der Venusatmosphäre zu untersuchen und zu messen, Proben zu sammeln und hochauflösende Fotos aufzunehmen, während sie etwa 55 km über der Oberfläche des Planeten schweben. Die Sonden werden den ballonunterstützten Schwebeflug bis zum Einsetzen des Ballonversagens fortsetzen, wo sie ihren Abstieg fortsetzen und eine Oberflächenlandung für den weiteren Betrieb durchführen.

Die Geschichte geht weiter

Die Mission wird eine einzigartige und multidimensionale Perspektive der venusianischen Umgebung nutzen, um die wenig verstandene Meteorologie der mittleren Wolkenregion zu studieren und nach makroskopischen Lebenssignaturen in der atmosphärischen habitablen Zone zu suchen.

„In der Vergangenheit kosteten planetarische Erkundungsmissionen wie diese Hunderte Millionen Dollar und es dauerte zehn Jahre, bis sie gestartet wurden. Die CAELESTIS-Mission wird ein profitableres, effizienteres und schnelleres Entwicklungsmodell demonstrieren, das als eines der ersten seiner Art großartige Wissenschaft in einem kleinen Paket liefert. Wir glauben, dass dieser Ansatz den Zugang der wissenschaftlichen Gemeinschaft zum Sonnensystem verbessern und es uns ermöglichen wird, viel schneller zu lernen“, sagte Thompson.

Der Start der Raumsonde ist für 2023 geplant, durch Fahrgemeinschaften an Bord einer kommerziellen Trägerrakete.

Über Deimos-One

Deimos-One ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, ein Pionier in der bemannten Raumfahrt und Weltraumforschung für Einzelpersonen und Forscher sowie ein Designer und Entwickler von fortschrittlichen Mehrzweckraumfahrzeugen und Robotersystemen. Er entwickelt ein Raumfahrtsystem, das komplexe Forschungsmissionen in unserem Sonnensystem und darüber hinaus unterstützen soll. Weitere Informationen finden Sie unter https://deimosone.com/

Sehen Sie sich die Quellversion auf businesswire.com an: https://www.businesswire.com/news/home/20210729005373/de/

Kontakte

Für Medienanfragen:

Evie Sloan – Vizepräsidentin für Kommunikation

[email protected]

Telefon. : 702.330.5650