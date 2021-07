Random: Hey, The Switch bekommt diese Woche auch ein Flugsimulator-Spiel

Wenn Sie nach den neuesten Veröffentlichungen außerhalb von Nintendos Reich Ausschau halten, haben Sie vielleicht von der Veröffentlichung von . gehört Microsoft Flugsimulator auf der Xbox Series X | S diese Woche. Unsere Schwesterseite Xbox pur haben einen fantastischen Job mit ihrer Berichterstattung über das Spiel gemacht.

Was können Switch-Besitzer spielen, um diese Lücke zu füllen? Wenn Sie Lust auf etwas Ähnliches haben, bietet Ihnen der Verlag Pix Arts seine neue Veröffentlichung. Einfacher Flugsimulator. Haben Sie schon immer davon geträumt, in fantastischen Flugzeugen wie Jets, Superjumbos und Frachtschiffen zu fliegen? Nun, jetzt können Sie in diesem Spiel, das aus den frühen 2000er Jahren zu stammen scheint, …

“Dieses Spiel ist ein echter Flugsimulator mit leicht zu erlernender Steuerung. Ich dachte, es wäre zu kompliziert, dieses Spiel wird beweisen, dass du es kannst!”

Easy Flight Simulator kann im Switch eShop für 4,99 USD vorbestellt werden und wird morgen, 30. Juli, veröffentlicht. Wenn Sie etwas anderes an Ihrem Hybridsystem bevorzugen, gibt es ein paar andere Alternativen – Flugsimulator 2019 und Inselflugsimulator.

Im Ernst, Nintendo – wenn Sie das lesen, werden wir ein neues Pilotwings-Spiel aufnehmen, wenn Sie bereit sind …