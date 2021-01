De Blasio bezeichnet New Yorks Fahrradangriff auf SUV als “absolut inakzeptabel” und sagt, dass es “Konsequenzen” geben wird.

New York City Bürgermeister Bill de Blasio Donnerstag sagte, ein Angriff einer Gruppe von Radfahrern auf einen SUV am helllichten Tag sei “absolut inakzeptabel” und warnte, dass es Konsequenzen für die Täter des Angriffs geben würde.

“Das ist absolut inakzeptabel”, sagte er, als er nach dem Vorfall gefragt wurde. Sie haben diese Teenager, die etwas tun, das einfach falsch ist, Punkt. “”

De Blasio reagierte auf das Video des Vorfalls vom Dienstag in Innenstadt von Manhattan in dem eine Gruppe von Teenagern auf Fahrrädern einen SUV angriff. Ein Teenager wurde festgenommenund der Bürgermeister sagte: “Die anderen werden es sein.”

Jugendlicher in NYC festgenommen, der SUV im Tageslicht angreift

In einem 14-Sekunden-Clip werden einige Mitglieder der Gruppe gezeigt, wie sie auf die Motorhaube des Autos springen. Die Teenager schienen auch abwechselnd das Fahrzeug zu beschädigen. Ein Teenager wurde gesehen, wie er mit seinem Fahrrad die Motorhaube des Fahrzeugs zertrümmerte, während ein anderer auf die Windschutzscheibe sprang und diese teilweise platzte und zusammenbrach.

In einem anderen Clip, der auf einem separaten Twitter-Konto veröffentlicht wurde, wird ein anderer Teenager wiederholt auf der Seite des Autos gesehen.

De Blasio schwor am Donnerstag, dass die Täter für den Angriff verantwortlich gemacht würden.

“Hören Sie, wir müssen unsere jungen Leute immer besser unterrichten, das obliegt uns allen, aber wir müssen auch Konsequenzen haben, also wird es in diesem Fall Konsequenzen geben”, sagte er. “Ich möchte so etwas nie in New York sehen.”

Die Polizei teilte Fox News mit, sie habe einen Bericht erhalten, wonach ein Fahrzeug in der Fifth Avenue und der East 21st Street gegen 16:00 Uhr beschädigt worden sei, aber Verdächtige seien aus der Szene geflohen.

NYC TEEN GROUP BLOCKVERKEHR, ATTACK SUV IN WIDE DAY

Der Fahrer des Fahrzeugs, Max Torgovnick, sagte der New York Post Er und seine 70-jährige Mutter hatten gerade am Mittwoch eine Spende an eine gemeinnützige Organisation geleistet, als sie rund 50 Biker trafen.

“Es ist etwas, was ich nie in New York erwartet hätte”, sagte der lebenslange Einwohner der Stadt. “Es ist so etwas wie auf den Straßen eines Kriegsgebiets. Ich hätte nie gedacht, dass New York so schlimm werden würde.”

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Er sagte der Post, dass seine Mutter während des Angriffs rief: “Wir werden sterben, sie werden uns töten”.

Daniella Genovese von Fox News hat zu diesem Bericht beigetragen.