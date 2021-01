Der zweite Platz in Österreich ist wie ein Sieg, sagt der glückliche Leclerc

SPIELBERG, Österreich (Reuters) – Ferraris Charles Leclerc wurde am Sonntag zum zweiten Mal in Folge Zweiter in Österreich, doch diesmal hinterließ er keinen bitteren Geschmack.

“Es sieht heute nach einem Sieg aus”, sagte der 22-jährige Ferrari-Fahrer gegenüber Reportern nach einem Auftakt, den er als eines seiner besten Rennen seit dem Start in die Formel 1 im Jahr 2018 bezeichnete .

“Wir haben seit Beginn des Wochenendes Probleme. Wir hatten Glück in diesem Rennen mit den verschiedenen Safety-Cars, den Unfällen und den Strafen, aber am Ende sind wir auf dem richtigen Weg geblieben”, fügte der hinzu Monegassisch.

“Ich habe mein Maximum gegeben. Ich denke, wir haben das Rennen mit dem Paket, das wir gerade haben, perfekt gemeistert.”

Letztes Jahr startete Leclerc auf der Pole, um auf der Heimstrecke des Energy-Drink-Teams gegen Max Verstappen von Red Bull zu verlieren.

Diesmal war er als Siebter gestartet, sein viermaliger Weltmeister-Teamkollege Sebastian Vettel war Elfter und Zehnter in einem Ferrari-Auto, das zugab, auf einer geraden Linie nicht schnell genug zu sein.

“Einen P2 (zweiter Platz) zu haben … mit der Leistung, die wir das ganze Wochenende hatten, hatte ich nicht erwartet, also haben wir das Beste daraus gemacht”, sagte Leclerc im Doppel. Gewinner der letzten Saison.

“Wir sind schnell in den Kurven, aber wir haben Probleme. Wir werden ein neues Paket in Ungarn haben, um das ein bisschen besser zu machen. Es war heute ein sehr schwieriges Rennen, das nur schwer zu überholen ist.”

Ungarn ist die dritte Saisonrunde. Österreich veranstaltet am kommenden Wochenende ein zweites Rennen, das nach der umliegenden Region als Grand Prix der Steiermark bezeichnet wird.

“Charles fuhr ein unglaubliches Rennen, kämpfte von der ersten bis zur letzten Runde wie ein Löwe und nutzte jede sich bietende Gelegenheit”, sagte Teammanager Mattia Binotto.

“Der zweite Platz heute ist hauptsächlich ihm zu verdanken.”

(Berichterstattung von Alan Baldwin; Redaktion von Ken Ferris)