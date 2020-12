Dax schließt mit dem größten Verlust seit zwei Monaten

Die Virusängste sind an die Börsen zurückgekehrt und haben an diesem Montag auch den deutschen Aktienmarkt schwer belastet. Der führende deutsche Index Dax schloss mit einem Verlust von 2,82 Prozent bei 13.246 Punkten, dem größten täglichen Minus seit fast zwei Monaten.

Im Zuge der Impfstoffankündigungen hatte es kürzlich eine Rally an den Börsen gegeben. Der Dax legte im November um rund 16 Prozent zu, und der US S & P 500 Index liegt bei fast zwölf Prozent plus. Es war der beste November an den Börsen der Welt seit mindestens 30 Jahren – und das trotz neuer Sperren.

