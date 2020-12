Wigald Boning bekommt Diagnose: Foto schockiert die Fans – “Schockiert seit der ersten Sekunde”

Normalerweise ist Wigald Boning dafür bekannt, seine Fans zum Lachen zu bringen. Aber mit einem aktuellen Foto erregt er große Besorgnis unter ihnen.

Berlin – Seit dem Auseinanderbrechen seiner Band “Die Doofen” ist Wigald Boning natürlich weiterhin Unsinn zu haben. Der Komiker, der zusammen mit Olli Dittrich in den 90er Jahren durch das Comedy-Programm „RTL – Saturday Night“ bekannt wurde, war der letzte, der eine gute Atmosphäre geschaffen hat, insbesondere als Frosch. Er versteckte sich in der letzten Staffel der ProSieben-Beratungsshow „The Masked Singer“ unter diesem Kostüm und schaffte es sogar fast bis ins Halbfinale. Kurze Zeit später überraschte er seine Instagram-Follower mit einem völlig anderen Outfit. Man kann wirklich sagen: Boning ist kein Kind der Traurigkeit. Umso beängstigender war es für seine Fans, ihn in einer sehr ungewohnten Situation zu sehen. EIN Foto Der Künstler ist jetzt für einen großen gemacht Schreck.

Wigald Boning (The Masked Singer / ProSieben) bekommt Diagnose – er erschreckt Fans mit einem Foto vom Krankenbett

Auf seinem Instagram– Bericht, den der Komiker seinen Fans gemeldet hat. Das Foto, das er von sich gepostet hat, ist eigentlich ein bisschen erschreckend. Weil Boning in einem ist Krankenbett, auf seinem Körper sind zahlreiche elektrischen Draht angemessen. Mit einem Text unter dem Foto klärt er schließlich die Angelegenheit auf. “”Kürzlich im Schlaflabor„Er schreibt dort. Es gab einen triftigen Grund für seinen Aufenthalt an diesem Ort: „Es war bei mir Restless-Legs-Syndrom entschlossen “, verrät Komiker. Um genauer zu erklären, um welche Krankheit es sich in diesem Fall handelt, erklärt er weiter: „Meine Beine bewegen sich im Schlaf unkontrolliert; Ich trete und laufe jeden Abend trainingsrelevante Strecken. “”

Wigald Boning (The Masked Singer / ProSieben) macht den Fans mit einem Foto aus dem Krankenhausbett Angst – und löst heftige Reaktionen aus

Das Foto des Komikers wird auf seinem ausgelöst Fans heftig Reaktionen aus. “Oh Gott – ich war gerade von der ersten Sekunde an schockiert, als ich das Bild sah!” Anhänger und wünscht dem Patienten eine schnelle und gute Genesung. “Uff, ich war schockiert, als ich dein Bild sah!”, Ein anderer Kommentator äußert seine Besorgnis. Dennoch folgt auf den ersten Schock für viele eine Erleichterung. Die Diagnose scheint weiter verbreitet zu sein als erwartet – zumindest einige zeigen sich unter dem Foto als vom Restless Legs Syndrom betroffen – und unter ihnen Symptome es ist meistens “nur” Schlafstörungen.

Der Komiker scheint nicht an der Krankheit zu leiden, und die Diagnose scheint ihn weniger zu beunruhigen: „Da mich die unruhigen Beine nicht stören, fällt es mir schwer, überhaupt von einer‚ Krankheit ‘zu sprechen. Marotte Ich denke, es ist besser “, sagt der Komiker. Das Wichtigste ist natürlich, dass er seinen Sinn für Humor nicht verloren hat. Dies bestätigt auch ein Fan als Antwort auf Bonings Frage unter dem Schnappschuss: “Kann diese Krankheit – die ich bis dahin völlig übersehen hatte – für die Marathonvorbereitung verwendet werden?” Er antwortet: „Wenn du nachts rennst, auf jeden Fall! Humor ist, wenn man sowieso lacht. “(jbr)