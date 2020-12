Corona-Impfstoff: Biontech erwartet Wirksamkeit im Falle einer Mutation

Biontech-Gründer Sahin möchte im Hinblick auf die neue Corona-Variante weitere experimentelle Tests durchführen, geht jedoch davon aus, dass sein Impfstoff funktionieren wird. Die WHO ist über die Mutation weniger beunruhigt als die britische Regierung.

Das Mainzer Unternehmen Biontech behauptet, dass sein am Montag in der EU zugelassener Impfstoff auch gegen die mutierte Variante des Coronavirus wirksam ist.

“Wir wissen, dass unser Impfstoff das Virus an vielen verschiedenen Orten angreift. Dementsprechend sind wir zunächst zuversichtlich, dass durch unseren Impfstoff verursachte Immunantworten dieses Virus neutralisieren können”, sagte Ugur Sahin im, Chef von Biontech ARD extra.

Das Virus sei jetzt etwas stärker mutiert, sagte Sahin von der deutschen Presseagentur. “Wir müssen dies jetzt experimentell testen. Es wird ungefähr zwei Wochen dauern. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass der Wirkmechanismus nicht wesentlich beeinträchtigt wird.”

Das Antigen, das das Mainzer Unternehmen und sein US-amerikanischer Partner Pfizer für den Impfstoff verwenden, besteht laut Sahin aus über 1270 Aminosäuren. Neun von ihnen sind inzwischen mutiert, also nicht einmal ein Prozent. “Unser Impfstoff sieht das gesamte Protein und verursacht mehrere Immunantworten. Dies gibt uns so viele Andockpunkte, dass das Virus schwer zu entkommen ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die neue Variante harmlos ist.” Der auf dem Botenmolekül mRNA basierende Biontech-Impfstoff kann grundsätzlich schnell an neue Varianten angepasst werden.

“Grund, optimistisch zu sein”

Der Vorsitzende der World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, erwartet ebenfalls, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe gegen die neue Variante des Virus wirken. Montgomery teilte NDR Info mit, dass es sich um eine Mutation in den äußeren Proteinkomponenten des Virus handelt. “Es sollte viel mehr Angriffspunkte für die Impfung und die Antikörper geben, die dann gebildet werden. Deshalb denke ich, dass wir Grund haben, optimistisch zu sein”, erklärte der Arzt.

WER: Situation “nicht außer Kontrolle”

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Verbreitung der in Großbritannien entdeckten neuen Coronavirus-Variante derzeit nicht außer Kontrolle geraten. “Auch wenn sich das Virus jetzt etwas effizienter verbreitet, kann es gestoppt werden”, sagte Michael Ryan, WHO-Direktor für medizinische Notfälle, auf einer Pressekonferenz. Die Situation ist “nicht außer Kontrolle”.

Ryan forderte jedoch Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Mutation. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Wochenende, dass die im Südosten Englands aufgetretene Mutation “bis zu 70 Prozent ansteckender” sei als die ursprüngliche Variante des Corona-Virus. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die neue Variante des Virus sei “außer Kontrolle”.

Erste Lieferung am Samstag

Deutschland sollte die erste Lieferung am Samstag erhalten. 151.125 Impfdosen werden erwartet, teilte die Berliner Senatsverwaltung mit, die derzeit den Vorsitz der Landesgesundheitsministerkonferenz führt. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte auf Twitter, dass bis Ende dieses Jahres insgesamt mehr als 1,3 Millionen Impfstoffdosen an die Bundesländer abgegeben werden sollen. Im Januar würden jede Woche mindestens weitere 670.000 Dosen hinzugefügt.

Es gibt zwei Impfungen pro Person. Zunächst sollen Menschen über 80, Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen und Gesundheitspersonal mit einem sehr hohen Infektionsrisiko geimpft werden. Laut den klinischen Studien gibt Biontech mit 95 Prozent die Wirksamkeit des Impfstoffs an.

Reisen nach Großbritannien weiter eingeschränkt

Unterdessen beschränkt die Bundesregierung die Reisen von Großbritannien und Südafrika nach Deutschland weiter. Nach einer im Bundesanzeiger veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministeriums ist es Transportunternehmen heute weitgehend untersagt, Personen von dort mit Flugzeug, Zug, Bus und Schiff zu transportieren.

Die BBC berichtet unter Berufung auf den französischen Europaminister Clément Beaune, dass der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Johnson Maßnahmen zur Wiedereröffnung der Grenze für den Güterverkehr ab Mittwoch vereinbart haben. Details sollten daher im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

“Wir reden über Salat, Gemüse, frisches Obst”

Der britische Einzelhandelsverband BRC (British Retail Consortium) warnte vor den Folgen für die Verbraucher, wenn der Warenverkehr auf dem Ärmelkanal nicht innerhalb eines Tages wieder aufgenommen wird. “Es gibt ein potenzielles Problem direkt nach Weihnachten und es geht um frische Produkte. Wir sprechen über Dinge wie Salat, Gemüse, frisches Obst, hauptsächlich aus Europa zu dieser Jahreszeit”, sagte Andrew Opie, BRCs Lebensmittelmanager ist die BBC.

Das Problem sind leere Lastwagen, die auf der englischen Seite des Kanals stecken bleiben. Wenn sie sich am Dienstag nicht wieder bewegen, kommen Früchte wie Himbeeren oder Erdbeeren nicht rechtzeitig an. “Solange es heute gelöst werden kann, wird es nur minimale Auswirkungen auf die Verbraucher haben”, sagte Opie.