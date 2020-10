DAX nach oben – Trump schickt US-Aktienmärkte nach unten – Daimler verkauft im dritten Quartal mehr – Deutsche Bank mit Fusionsplänen – Großaktionär erhöht Beteiligung der Commerzbank – Schaeffler, Software, PUMA im Fokus | Botschaft

Des DAX Entwickelte sich nach einem freundlichen Start flüchtig, gewann aber schließlich um 0,61 Prozent auf 12.906,02 Punkte. Auch die TecDAX wechselte das Vorzeichen mehrmals, nachdem die Börse fester geöffnet hatte, aber am Abend ging sie mit einem Verlust von 0,41 Prozent auf 3.110,47 Meter aus dem Handel.

Investoren in Deutschland haben es am Dienstag zurückgenommen.

Des EuroSTOXX 50 Nach einem freundlichen Start rutschte er vorübergehend in die roten Zahlen, schaffte es dann aber rückwärts zu arbeiten und endete schließlich mit einem Anstieg von 0,41 Prozent auf 3.233,30 Punkte.

Am Dienstag waren Anleger auf europäischen Märkten in Kauflaune.

Donald Trump, der an dem Coronavirus erkrankt ist, ist seitdem ins Weiße Haus zurückgekehrt. Die Tatsache, dass seine Ärzte davor gewarnt hatten, dass der US-Präsident “noch nicht aus dem Wald” sei, verlangsamte jedoch auch die Bullen an der Börse etwas, sagte David Madden, Analyst bei CMC Markets UK.

Eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump, in der die Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in Höhe von Billionen Dollar bis nach den Wahlen im November verschoben wurden, wirkte sich später negativ aus. Zuvor hatten die Anleger auf eine Einigung gehofft: “Ein Deal wäre Musik für die Anleger und könnte die Aktienrallye, die jetzt ziemlich wackelig ist, wirklich ankurbeln”, sagte Milit Cutkovic, Marktanalyst bei Axitrader, früh. Optimistisch handeln.

Zu Handelsbeginn konnte der Dow Jones 0,23 Prozent auf 28.214,24 Punkte zulegen und zeigte sich dann auch in der Gewinnzone. Später änderte sich die Stimmung, das Börsenbarometer fiel deutlich in die roten Zahlen und begann den Abend mit einem Rabatt von 1,35 Prozent auf 27.769,80 Punkte. Auf der anderen Seite ist es NASDAQ Composite bereits schwächer im laufe des handels und erhöhte verluste noch weiter. Das Börsenbarometer schloss mit einem Abschlag von 1,57 Prozent bei 11.154,60 Punkten.

Die Wall Street fiel am Dienstag deutlicher.

Es ging am Dienstag in Japan und Hongkong hoch.

Des Nikkei gewann schließlich 0,52 Prozent auf 23.433,73 Punkte.

Aufgrund der Feiertage war der Handel in Shanghai immer noch zum Stillstand gekommen. Zuletzt hatte der Shanghai Composite Mittwoch verlor 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte.

In Hong Kong konnte er Hang Seng am Dienstag zum Handelsschluss 0,9 Prozent auf 23.980,65 Punkte.

Die Marktteilnehmer verfolgten weiterhin eifrig die Nachricht von der Verbesserung der Gesundheit von US-Präsident Donald Trump. Er wurde nun aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte ins Weiße Haus zurück. Seine Ärzte haben jedoch noch nicht alles geklärt.

