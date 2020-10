Eine Wendung: Dieser Star gewinnt “Like Me – I’m Famous”

Endlich ist klar, wer das brandneue RTL-Reality-Format ist Wie ich – ich bin berühmt und der Gewinner ist! Seit Mitte August kämpfen zehn Prominente um die Gunst ihrer VIP-Kollegen und um 100.000 Euro. Denn nur wer von seinen Gegnern die meisten Daumen hoch bekommt, kann den Preis gewinnen! Das große Finale war zwischen Filip Pavlovic (26), Alexander Molz (25) und Melanie Müller (32) entschieden – aber wer könnte sich letztendlich durchsetzen?

Kurz vor der allerletzten Like Lounge hat die Ex-Köln 50667– Schauspieler mit acht weiteren Likes voraus. Und selbst nachdem die Herzen vergeben wurden, sollte der Sieg der Show eigentlich an Alex gehen: Er könnte mit ungefähr 15 Daumen hoch glücklich sein. Aber dann kam der Schock: Alle Teilnehmer, die bisher eliminiert worden waren, fanden Dijana Cvijetic (26) und Sarah Knappik (34) durften Likes per Videobotschaft weitergeben. Und die dunkelhaarige Schönheit sah weniger gut aus. Schließlich die Ex-Bachelorette-Blondie Filip mit 29 Herzen!

Dieser Rückschlag war für Alex schwer zu bewältigen, da er zuvor angenommen hatte, dass er bereits das Preisgeld haben würde! Vor Filip Das Ganze war eine Überraschung. Er sah seinen Kumpel ungläubig an und erklärte: “Bruder, ich glaube nicht! Ich bin sehr zufrieden mit diesem Sieg. Ich habe es nicht mehr erwartet.” Alex und sehr brüderlich geschlagen Filip aber dann eins miteinander.

TVNOW zeigt ab dem 11. August 2020 dienstags insgesamt acht Folgen von “Like Me – I’m Famous”.

Bildschirm

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei “Like Me – I’m Famous”

Bildschirm

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei “Like Me – I’m Famous”

Bildschirm

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller bei “Like Me – I’m Famous”



