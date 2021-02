Das Weltraumradar auf der Erde sieht den Mondlandeplatz Apollo 15

Der Mond ist das der Erde am nächsten gelegene Objekt im Weltraum und war das Ziel intensiver Untersuchungen, seit Menschen zum ersten Mal erkannten, dass es sich um einen Himmelskörper handelt. Aber seine Oberfläche als radargeneriertes Bild zu sehen, passiert nicht jeden Tag.

Im November 2020 nutzte das Green Bank Observatory (GBO) der National Science Foundation sein Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia, um genau das zu tun. Er benutzte die Apollo 15 Landeplatz als Ziel, und als alles erledigt war, wurde das Bild erfasst, das Sie als Hauptfoto in diesem Raum sehen.

Die Errungenschaft wurde Ende Januar von GBO veröffentlicht, mit einigen Details darüber, wie sich alles herausstellte.

Laut der Organisation hat er mit dem National Radio Astronomical Observatory (NRAO) und Raytheon Intelligence & Space zusammengearbeitet. Letzterer war für die Bereitstellung eines neuen Senders verantwortlich, der ein starkes Radarsignal in den Weltraum senden kann.

Obwohl der Test spektakulär war, war er nur ein Proof of Concept, da der Mond nicht das Hauptziel der Technologie ist. Stattdessen werden NRAO und GBO es wahrscheinlich verwenden, wenn ein leistungsstärkerer Sender voll funktionsfähig ist, um die Fähigkeit zu verbessern, kleine Objekte zu erkennen, die die Erde passieren.

Der Plan ist ein 500-Kilowatt Radarsystem, das in der Lage ist, diese Objekte äußerst detailliert zu sehen, aber auch sein Signal in den Umlaufbahnen von Uranus und Neptun zu senden, um zu sehen, was sich dort befindet.

“Das geplante System wird ein Sprung nach vorne in der Radarwissenschaft sein und den Zugang zu unerhörten Merkmalen des Sonnensystems von hier auf der Erde aus ermöglichen.” sagte in a Erklärung Karen O’Neil, Site Director des Green Bank Observatory.