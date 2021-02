The Great Ace Attorney Chronicles wurde für Nintendo Switch bewertet

© Capcom

Taiwan Bewertungsausschuss für digitale Spiele hat kürzlich insgesamt vier Spiele für den Nintendo Switch getestet.

Der erste Titel ist Die Chroniken von Great Ace Attorney – Das ist Teil der Ace Attorney-Reihe von Capcom (Sie wissen, Phoenix Wright) und ist anscheinend eine Zwei in einer Version, nach dem berüchtigtes Capcom-Leck vom letzten November.

Es wird funktionieren Der große Ass-Anwalt (bekannt in Japan als Dai Gyakuten Saiban) und Der Grand Ace Staatsanwalt 2. Das erste Debüt auf 3DS im Jahr 2015 und das zweite im Jahr 2017. Es wäre auch das erste Mal, dass beide Spiele außerhalb Japans veröffentlicht wurden.

Der nächste Titel, der anscheinend auf dem Weg zu Nintendos Hybridgerät ist, ist Geschichten aus den Grenzgebieten. Dies ist ein episodisches Abenteuer mit Rhys, Fiona und Handsome Jack. Es wurde von Telltale Games entwickelt und stammt aus dem Jahr 2014.

Der gleiche Titel war kürzlich für verschiedene andere Plattformen angekündigt, muss aber noch offiziell für den Switch bestätigt werden – also bleibt dran.

Der dritte ist Geheimer Nachbar. Dies ist eine gruselige Online-Multiplayer-Version des Hallo Nachbar Spiele von tinyBuild Games. Es wurde ursprünglich im Jahr 2019 veröffentlicht und folgt der Veröffentlichung von Hello Neighbor on the Switch im Jahr 2018.

Zuletzt ist Offroad-Fahrzeugspiel SnowRunner von Sabre Interactive und Focus Home Interactive. Dieser wurde erstmals im April letzten Jahres veröffentlicht und erhielt viele positive Bewertungen.

Würdest du daran interessiert sein, eines dieser Spiele auf deinem Switch zu spielen, wenn sie offiziell für die Plattform angekündigt werden? Sagen Sie es uns unten.