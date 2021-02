Dominic Thiem Comeback eliminiert Nick Kyrgios bei den Australian Open

Nick kyrgios führte die Fans in den “Nick Kyrgios-Effekt” gegen seinen Gegner ein Dominique thiem. Von der Achselhöhle, die ihm den zweiten Satz einbrachte, bis zu dem Fehlschuss mit gekreuzten Beinen, der den dritten Satz kassierte, verbrachte Kyrgios die Zeit seines Lebens damit, einen Vorsprung von zwei Sätzen vor seinem Gegner zu übernehmen.

Der 25-jährige Australier jubelte der Menge zu, als er gewann, aber bald änderte sich die Stimmung im Stadion.

Kyrgios traf am Freitag auf Theim. Theim ist der aktuelle US Open-Champion und Finalist bei den Australian Open im letzten Jahr. Im September schrieb der Österreicher auf Meadows ‘Platz Geschichte, indem er als erster Mann seit 71 Jahren zurückkehrte, um das Finale zu gewinnen, nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hatte.

Kein Wunder also, dass Theim österreichischer Abstammung nach zwei verlorenen Sätzen ein Comeback startete. Das Comeback zwang einen Spieler zu fünf Sätzen, der Kyrgios ‘zweite fünf Sätze in Folge in der John Cain-Arena mit 10.500 Sitzplätzen wurde. Das letzte Spiel des 25-Jährigen mit fünf Sätzen war dagegen Ugo Humbert. Kyrgios löschte zwei Matchbälle, um Humbert zu eliminieren.

Heute war Kyrgios ‘Zeit zu verlieren. Die Rückkehr von Theim erwies sich für den 25-Jährigen als zu schwierig, da er verlor und aus dem Turnier ausgeschieden war. Für den Österreicher ist es ein weiterer Schritt in Richtung Finale.

Nach dem Spiel sagte Theim über die anwesenden Fans: “Es war ein gutes letztes Spiel vor dem Lockdown.” Dies wurde gesagt, weil die Landesregierung aufgrund einer Zunahme von Coronavirus-Fällen eine fünftägige Sperrung verhängt hatte. Theim wird sich auf sein nächstes Spiel gegen vorbereiten Grigor Dimitrov. Das Match wird ohne Publikum gespielt.

