Das Webb-Weltraumteleskop fährt seinen wichtigen Sonnenschutz aus

Künstlerische Konzeption des Webb-Teleskops. Bild : NASA

Die NASA hat nach einer leichten technischen Verzögerung jetzt angezogen die fünf Schichten der schützenden Gegenlichtblende des Webb-Teleskops.

Spannen der ersten drei Lagen hat begonnen am frühen Montag, in einem Prozess, der fast sechs Stunden dauerte. Die anderen beiden Schichten-die fa rthest of the sun – waren angezogen heute gab die NASA in a . bekannt Hochtöner. Es sind gute Nachrichten, dass der erfolgreiche Einsatz der Sonnenblendenbaugruppen das Setting für die nächste Phase der Mission: den Einsatz des gigantischen Teleskopspiegels.

Messung von 47 Fuß (14,3 Meter) im Durchmesser und 70 Fuß (21,3 Meter) lang , wird der drachenförmige Sonnenschirm Webb vor stellarer Strahlung schützen und Störungen durch Observatoriumsinstrumente minimieren. Webb braucht diesen Schild, um richtig zu funktionieren, was ihn zu einem äußerst wichtigen Teil der Mission macht, aber das Dehnen der fünf Membranen ist schwieriger als es aussieht.

James Cooper, Leiter von Webb Sunshade bei der NASA, sagte, dass „die komplexen Wechselwirkungen zwischen Strukturen, Spannungsmechanismen, Kabeln und Membranen“ diese Phase so schwierig machen, wie er erklärte ein NASA-Blogpost. „Es war der schwierigste Teil, im Feld zu testen“, fügte er hinzu und sagte, das Team von Northrop Grumman und die NASA „hatten großartige Arbeit geleistet.“

BEIM Prüfbericht Bill Ochs, Webb-Projektmanager am Goddard Space Flight Center der NASA, sagte am Montag mit Reportern, dass etwa drei Viertel der 344 potenziellen Fehlerpunkte des Observatoriums entfernt werden, sobald der Sonnenschutz vollständig gespannt ist.

Letzte Woche dauerte die Errichtung von zwei Dämmen auf beiden Seiten des Observatoriums länger als erwartet hatten die Lotsen deshalb am 1. Januar einen freien Tag zum Ausruhen. Das Anziehen der Sonnenblende war dann für den 2. Januar geplant, aber die NASA hat stattdessen tagsüber verwendet um ein paar kleinere Probleme zu lösen. Insbesondere musste das Team Webbs Solarpanel neu ausbalancieren, um mehr Energie zu ziehen, und das Raumfahrzeug neu ausrichten, um die Menge an Sonnenlicht zu reduzieren, das auf die Motoren trifft, die für die Spannung verwendet werden. gemäß bei der Nasa.

Die Verzögerung ermöglichte es dem Team auch, Webbs Verhalten in seiner neuen Weltraumumgebung zu untersuchen. „Nichts, was wir aus Feldsimulationen lernen können, ist so gut wie die Analyse des Observatoriums, wenn es in Betrieb ist“, Ochs Erklären in Eins Beitrag 2. Januar „Jetzt ist es an der Zeit, die Gelegenheit zu nutzen, um alles über die grundlegenden Operationen zu erfahren. „

Die kurze Pause ist kein Problem, weil das Team derzeit keiner Zeitbeschränkung unterliegt; NASA sagte „Flexibilität [is] in die Zeitleiste integriert. T jetzt der nächste schritt ist um das Stativ mit dem Fangspiegel auszufahren.

Abgesehen von diesen kleinen Fehlern scheint alles außergewöhnlich gut zu laufen, klopf zu Getränk. Als Bonus steht die Startgenauigkeit von Webb für diese historische Mission kann länger als 10 Jahre dauern, dank Kraftstoffeinsparung. Das Observatorium wird voraussichtlich in etwa sechs Monaten in die wissenschaftliche Phase seiner Mission eintreten, wenn es die ältesten Galaxien des Universums untersuchen und nach neuen Exo suchen wird Planeten und scannt ferne Atmosphären auf der Suche nach außerirdischem Leben.

