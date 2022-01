Vorschau: Bayern München – Wolfsburg

Sports Mole bietet einen Überblick über das Bundesliga-Duell zwischen Bayern München und Wolfsburg am Freitag, einschließlich Vorhersagen, Teamnachrichten und möglicher Aufstellungen.

Bayern München streben nach sieben Siegen in Folge in allen Wettbewerben, wenn sie ihre Bundesliga-Saison zu Hause fortsetzen für Wolfsburg Freitag Nacht.

Der deutsche Meister führt derzeit die Bundesliga an, neun Punkte vor dem Zweitplatzierten Borussia Dortmund, während Wolfsburg mit 20 Punkten in den ersten 16 Spielen auf dem 11. Platz liegt.

Die Bayern haben Anfang des Monats eine perfekte Champions-League-Gruppenphase mit einem dominanten 3:0-Sieg gegen Barcelona abgeschlossen, da sie seitdem zwei weitere Bundesliga-Siege eingefahren haben, am 11. Dezember gegen Mainz 2:1 und am Dienstagabend gegen Stuttgart mit 5:0.

Serge Gnabry in der Mercedes-Benz Arena mit einer beeindruckenden Leistung einen Hattrick erzielt, während Robert Lewandowski zweimal getroffen, wie Julien NagelsmannDie Mannschaft baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte aus.

Dortmund, Zweiter, hat jetzt ein Spiel gegen den Tabellenführer in der Hand, aber die Bayern sind derzeit auf einem guten Weg und haben jedes ihrer letzten vier Ligaspiele gegen Arminia Bielefeld, Dortmund, Mainz und Stuttgart seit der 1:2-Niederlage gegen Augsburg im November gewonnen 19.

Der FCB war in dieser Saison in der Bundesliga nicht perfekt, aber er sitzt souverän an der Tabellenspitze, und es wird eine unglaubliche Anstrengung für eine andere Mannschaft brauchen, um den zehnten Meistertitel in Folge zu verhindern.

Die Bayern werden sich auch in dieser Saison ihre Chancen auf eine schwierige Champions-League-Herausforderung vorstellen und erhielten im Achtelfinale gegen den österreichischen Klub RB Salzburg ein günstiges Unentschieden.

Wolfsburg nimmt derweil nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Köln am Dienstag am Wettbewerb teil Antoine Modeste den Besuchern beim letzten Wechsel die drei Punkte weggeschnappt.

Florian KohfeldtTatsächlich hat die Mannschaft in allen Wettbewerben sechs Spiele verloren, obwohl sie seit dem 1:0-Bundesliga-Sieg über Augsburg Anfang November nicht mehr siegreich war.

Vier Niederlagen in Folge in Folge gegen Dortmund, Mainz, Stuttgart und Köln haben sie in der Tabelle auf den 11.

Wolfsburg erlebte auch das Ende der Champions-League-Gruppenphase mit einer Enttäuschung und verlor die letzten beiden Spiele gegen Sevilla und Lille, um in Gruppe G mit fünf Punkten Letzter zu werden.

Die Wölfe wurden in der vergangenen Saison Vierter in der Bundesliga und verloren beeindruckend nur sieben ihrer 34 Spiele, aber sie haben in dieser Saison bereits acht Niederlagen in der Liga hinnehmen müssen und sind zu diesem Zeitpunkt der Saison weit entfernt von den vier besten Anwärtern.

Bayern wird wieder die Dienste von entzogen Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Josip Stanisic, Eric Maxim Choupo-Moting und Joshua Kimmich für das Freitagsgeschäft.

Während dieser Zeit, Kingsley-Komman wurde in der 27. Minute des Aufeinandertreffens gegen Stuttgart nach einer Oberschenkelverletzung vom Platz gedrängt, der Stürmer könnte in der Startelf ersetzt werden durch Leroy Sané.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es an anderer Stelle Änderungen geben wird Thomas Müller unterstützt Lewandowski erneut von der Nummer 10, während Marc Roca sollte einen weiteren Start im Mittelfeld verdienen.

Was Wolfsburg betrifft, Lukas Nmecha, Luca Waldschmidt, Paulo Ottavio, Bewundern Sie Mehmedi, Xaver Schlager und Wilhelm wird für dieses Spiel fehlen.

Hieronymus RoussillonUnterdessen ist er wegen der verspäteten Buchung, die er gegen Köln erhalten hat, gesperrt, daher wird es eine Änderung auf der Rückseite erfordern, mit John Bäche online, um loszulegen.

Cheftrainer Kohfeldt sollte der Versuchung widerstehen, sein Niederlagenfeld in Köln zu verwechseln, aber Renato Steffen sollte in den Angriff gehen, während Yannick Gerhardt drängt auch auf den Start.

Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Roca, Musiala; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Schlösser; Bakou, Lacroix, Bornauw, Brooks; Vranckx, Arnold; F. Nmecha, Steffen, Lukebakio; Weghorst

Wir sagen: Bayern München 3:0 Wolfsburg

Nach sechs Niederlagen in Folge gegen die Bayern zu spielen, ist für Wolfsburg alles andere als ideal, und es ist unglaublich schwer für uns, etwas anderes als einen komfortablen Sieg für den Titelverteidiger vorherzusagen, der im letzten Drittel trotz Abwesenheit zu viel haben sollte.

