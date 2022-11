Das UNCP Rocket Team wird an der NASA Student Launch Challenge teilnehmen

Das UNC Pembroke Rocket-Team wurde aus einer Handvoll Studenten gebildet, die ihre technischen und gestalterischen Fähigkeiten verbessern wollten.

Fünf Jahre und mehrere interkollegiale Raketenwettbewerbe später hat die Teilnahme der Studenten – ähnlich wie die zwei Meter langen Raketen, die sie bauen – begonnen.

Das Team, angeführt von den Kapitänen Caleb Locklear und Hector Felix, hat sich von acht Mitgliedern auf 25 Mitglieder mehr als verdreifacht. Genug, um zwei Teams aufzustellen.

Das Team begann 2018 mit der Teilnahme am National First Nations Rocket Launch Competition. In diesem Jahr wurde UNCP ausgewählt, an der NASA Student Launch Challenge teilzunehmen, die im April im Marshall Space Flight Center in Alabama stattfand.

Studententeams von 69 Colleges und Universitäten aus 25 Bundesstaaten und Puerto Rico wurden ausgewählt.

„Letztes Jahr haben wir mit drei Teammitgliedern begonnen und mit acht beendet, aber ich denke, dass das Gewinnen von Preisen und Auszeichnungen das geändert hat“, sagte Dr. Steven Singletary, Physikprofessor und Berater des Teams. „Dieses Jahr haben wir 25 Teilnehmer, und täglich fragen mehr Studenten an, ob sie teilnehmen können.“

Die UNCP verfügt über ein vollständiges NASA-Team, ein FNL-Team, ein Social-Media-Team, ein Sicherheitsteam und ein STEAM-Outreach-Team. Sie werden nächstes Jahr auch beim First Nations Kickoff Competition in Wisconsin antreten.

Die Studenten arbeiten derzeit an der Entwurfs- und Konstruktionsphase einer Hochleistungsrakete, die in einer Höhe zwischen 4.000 und 6.000 Fuß fliegen kann.

Wettbewerbserfahrungen haben zu Kooperationen und Netzwerken mit Ingenieuren der NASA und großen Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Blue Origin und Lockheed Martin geführt.

„Sie können jemanden sehen, der den Prozess durchlaufen hat, den sie gerade durchlaufen, und wie der Endzustand aussehen könnte“, sagte Singletary. „Es bringt sie dazu, in ihren Klassen härter zu arbeiten, um wie die Menschen zu sein, die sie getroffen haben. Ich freue mich für beide Teams, weil ich denke, dass sie gute Leistungen erbringen werden. Es ist wichtig, weil es beweist, dass die UNCP-Studenten konkurrieren können mit den ganz Großen.

Locklear, der im dualen 3+2-Ingenieurstudiengang der UNCP eingeschrieben ist, sagte, dass die Wettbewerbe eine Möglichkeit bieten, mit einer Vielzahl von Ingenieuren im Luft- und Raumfahrtbereich in Kontakt zu treten.

„Dies ermöglicht es den Studenten, in einem professionellen und karriereorientierten Umfeld auf dem Campus platziert zu werden, um unsere Ziele zu erreichen. Obwohl ich nicht an Luft- und Raumfahrttechnik dachte, half mir die Teilnahme an diesen Wettbewerben zu verstehen, was Ingenieure in Bezug auf Design, Konstruktion und das Verfassen von Berichten tun müssen“, sagte Locklear.

Mitglieder des UNCP Rocket Teams sind: Lorenzo Romani, Roman Watson, Samuel Kauer, Mace Velarde, Ethan Phillippi, Joseph Cimadamore, Hector Felix, Seth Lowery, Riley Edwards, McLean Pait, Kendrick Oxendine, Micah Ferguson, James Foster, Sydney Allen, Alexis Velarde , Caleb Locklear, Bryan Martinez, Xander Amores, Jose Hernandez, Eric Schwartz, Taegyun Im, Savannah Watkins und Joanna Felix.