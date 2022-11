Die BKT-Serie landet in Australien, Neuseeland und Afrika

NEW YORK–(GESCHÄFTSDRAHT)–Dank der neuen Vereinbarungen, die zwischen Helbiz Media und zwei Partnern, der Athletic Sport Group und Dharma Media Pty Ltd, mit GLOBO TV unterzeichnet wurden, wird die italienische Meisterschaft Serie BKT ab heute zum ersten Mal in Australien, Neuseeland und Australien ausgestrahlt Afrika (ohne Nordafrika).

Die beiden neuen Partner werden die exklusiven audiovisuellen Rechte von Helbiz Media erwerben, um in Australien, Neuseeland und Afrika alle Spiele der BKT-Serie in Full HD, live und in Wiederholung, sowie die Höhepunkte der Spielzeiten 2022/2023 und 2023 zu übertragen /2024. .

Damit wird Helbiz Medias internationaler Vertrieb der BKT-Reihe fortgesetzt, der bereits Verträge mit mehreren Sendern und Plattformen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Balkan, Griechenland, Spanien, Lateinamerika, Indonesien, Israel, Rumänien, Polen und Brasilien umfasst . .

„Die neuen Vereinbarungen mit der Athletic Sport Group und Dharma Media Pty Ltd. stellen einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung der internationalen Verbreitung der League B dar, indem ganze Kontinente (Afrika und Australien) einbezogen werden, auf denen die Serie BKT zuvor noch nie ausgestrahlt wurde. sagte Matteo Mammì, CEO von Helbiz Media. „Dank der neuen Partner von Helbiz Media und der BKT-Serie wird der potenzielle Pool von Fans um weitere Millionen bereichert, die diese aufregende Saison, in der renommierte und wettbewerbsfähige Vereine aufeinandertreffen, sofort verfolgen können.“

„Eine Statistik belegt, dass es in diesen Gebieten 300.000 Menschen gibt, die unsere Sprache sprechen. Diese Zahl hat uns als Lega B motiviert, mit Nachdruck eine Vereinbarung zu verfolgen, die es uns ermöglicht, ihnen, den vielen Fans unserer Teams und ihnen nahe zu sein um die Präsenz des italienischen Fußballs in diesen Ländern zu stärken. Darüber hinaus werden wir auch in Afrika präsent sein, einem Kontinent, der in Bezug auf das Alter und das wachsende Interesse am Fußball einen grundlegenden Pool für das Wachstum der Serie BKT darstellt“, sagte Mauro Balata, Präsident der Serie BKT.

Helbiz & Helbiz Medien

Helbiz ist ein weltweit führender Anbieter von Mikromobilitätsdiensten. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in New York betreibt Elektroroller, Fahrräder und Mopeds auf einer praktischen und benutzerfreundlichen Plattform mit mehr als 50 Lizenzen in Städten auf der ganzen Welt. Helbiz verwendet eine kundenspezifische und proprietäre Flottenmanagementplattform, künstliche Intelligenz und Umweltkartierung, um den Geschäftsbetrieb und die Nachhaltigkeit zu optimieren. Mit 4,7 Millionen registrierten Benutzern erweitert Helbiz seine Produkte und Dienstleistungen für das Leben in der Stadt um Live-Streaming-Dienste, Lebensmittellieferungen, Finanzdienstleistungen und mehr, die alle über seine mobile App zugänglich sind.

Helbiz Media, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Helbiz, wurde mit der doppelten Mission gegründet, audiovisuelle Unterhaltungsinhalte zu entwickeln, zu verwalten und für Verbraucher bereitzustellen und gleichzeitig als Werbezentrum für die gesamte Helbiz-Gruppe zu dienen, um alle Helbiz-Werberessourcen optimal zu nutzen. Werbeinvestoren anzubieten. Als Teil dieses Angebots gibt Helbiz Media bekannt, dass es die OTT-Rechte an der Serie B-Meisterschaft für Italien für die nächsten 3 Spielzeiten, 2021-2024, erworben hat. Der Inhaltsangebotsdienst Helbiz Live wird digital nutzbar sein, indem ein innovatives Angebot eingeführt wird, das die Welt des Fußballs und der Unterhaltung mit Mikromobilität über Abonnement + Cashback für Mobilität verbindet.